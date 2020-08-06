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أخبار البلد

ننشر الصور الأولى للطيارين ضحايا حادث سقوط طائرة الجونة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:58 م
صورة الطائرة
صورة الطائرة
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نورهان خفاجي
أعلنت وزارة الطيران المدني، مصرع طيارين في حادث سقوط طائرة تابعة لشركة Air man sky sports  للرياضات الجوية، وهي من طراز ابولو فوكس، وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين على ممر الهبوط بمطار الجونة.


وأوضحت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، اليوم الخميس، أن الطائرة كانت تقوم برحلة تجريبية، وقد أسفر الحادث عن مصرع قائدى الطائرة وهما الطيار أكرم الحصرى والطيار محمد سعيد.


وعلى الفور أصدر الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، قرارًا بتشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث، فيما أمر النائب العام بفتح تحقيق في الحادث.


وينشر "صدى البلد"، أول صور للطيارين ضحايا الحادث.

ننشر الصور الأولى للطيارين ضحايا حادث سقوط طائرة الجونة
ننشر الصور الأولى للطيارين ضحايا حادث سقوط طائرة الجونة
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