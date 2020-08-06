«مستقبل وطن» يشيد بتولي مصر رئاسة المجموعة الأفريقية بنيويورك

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن تولي السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، رئاسة مجموعة السفراء الأفارقة في نيويورك، استكمالًا لحصاد الانجازات التي حققتها مصر حين تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك بعد نجاح القيادة السياسية المصرية في إعلاء مصالح شعوب القارة الإفريقية، وتعزيز أطر التعاون بين شعوب القارة السمراء وبعضهم البعض.





وأضاف منظور، في بيان، الخميس، أن تولي مصر رئاسة المجموعة الإفريقية في نيويورك، ستضاف في سجلات الانجازات التي تحققها الدبلوماسية المصرية في الحفاظ على مصالح القارة الإفريقية على المستوى الدولي.





وأكد أن مصر حين كانت تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جعلت صوت القارة الإفريقية مسموع بين جميع قارات العالم، وذلك من أجل تحقيق المصالح التنموية للشعوب الإفريقية، ونشر عملية السلام والاستقرار والتقدم، مُشيرًا إلى أن السفير محمد إدريس خلال رئاسته للمجموعة سيساهم بكل تأكيد في استكمال خارطة التحركات المصرية الناجحة لتحقيق السلم والأمن والرخاء في أفريقيا خاصة وأن المجتمع الدولي وأفريقيا يواجهان تحديات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة وأبرزها انتشار جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الجسيمة على القارة الأفريقية.





كما أكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي وضعت اقتصاد القارة الأفريقية على خريطة الاقتصاد العالمي وعملت على تعزيز الاستثمارات الأفريقية في مختلف الدول ونجحت في إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية ووضعت إستراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، بالإضافة إلى إيجاد حلول جذرية لحل مشكلات القارة الأفريقية في الاستثمار، وكذلك وضع حلول عاجلة لقضايا مكافحة الإرهاب بتشكيل قوة أمنية على مستوى القارة لمكافحة الإرهاب.