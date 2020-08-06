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ديني

وكيل الأزهر: أشكر الطلاب والقائمين على امتحانات الثانوية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:48 م
وكيل الأزهر
وكيل الأزهر
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محمد شحتة
اختتم طلاب الثانوية الأزهرية للقسم العلمي الامتحانات للعام الدراسي 2019/2020، اليوم الخميس، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادة التفسير.

واستمرت امتحانات الثانوية الأزهرية على مدار شهر ونصف، بداية من الـ 21 من يونيو الماضي وحتى اليوم، وسادت أغلب لجان الامتحانات حالة من الاستقرار والالتزام مع عدم رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر.

وأشاد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، بالمجهود الكبير الذي بذله القائمون على الامتحانات بما أسهم في اتمامها على الوجه الأكمل، في ظل الظروف غير المسبوقة التي تمر بها البلاد، معربا عن تقديره لما أظهره الطلاب وأسرهم من التزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حسب تعليمات السلطات المختصة، واحترام كافة قواعد الامتحانات وضوابطها.

من جانبه أوضح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن الامتحانات في مجملها لم تخرج عن مستوى الطالب المتوسط، مراعاة لظروف المرحلة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن نتائج الامتحانات التي تم تصحيحها نتائج مبشرة، وأنه سيتم العمل على تصحيح باقي المواد في أسرع وقت مع الالتزام بضوابط التصحيح، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالي 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127  وفتيات 18029 بإجمالي 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.

كما أن العدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا.
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