هل يحق للزوج منع زوجته من الدراسة داخل البيت؟.. الإفتاء تجيب

"هل من حق الزوج أن يمنع زوجته من الدراسة داخل البيت؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بالإفتاء، إن الزواج ليس عقد تملك وعبودية ورق، وإنما هو عقد استمتاع بين طرفين كل منهما له شخصيته، والزوجة تطيع زوجها، ولكن ليس المقصود طاعة عمياء، فإذا طلب منها مالًا على سبيل المثال، وهي صاحبة ذمة مالية مستقلة، فإن أعطته فهو من مكارم الأخلاق.
وتابع أمين الفتوى بالإفتاء: وإن أبت فهذا حق لها، ولا يدخل في وجوب الطاعة، وإذا كانت دراستها لا تتعارض مع حقوق زوجها وواجباتها في بيتها؛ فلا مانع أن تستكملها، ويمنعها إذا اضطرب الحال وتركت واجباتها متخلية عنها، منوهًا: "الأمر قائم على التفاهم وليس الإجبار".
كما ورد سؤال إلى الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، عن حكم دعاء الزوجة على زوجها بسبب معاملته السيئة لها.
وكانت نصيحة مستشار المفتي لهم باستبدال هذه العادة بما هو أفضل لكسب الحسنات والتقرب من الله، قائلًا: "فعندما تدعو عليه يزداد نكبة وسوءا وهذا سيعود عليكِ، فالأصل عندنا أن السيئ لا يزال بالسيئ وإنما يزال السيئ بالحسن، فإذا كان يعاملكِ بالسوء فعامليه بأحسن منه، فادعى له بالهداية والرشد وأن يحنن الله قلبه عليكِ فهذا أحسن لكي ولأولادكِ فمن باب الإحسان أن تعامل من أساء اليك بالحسنى، أما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتعامل مع من أذاه بالحسنى فله أن يقول «حسبي الله ونعم الوكيل»، وأن يفوض أمره إلى الله".
وتابع: "رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من دعا على ظالمه فقد انتصر))، فإما أن تدعى له أو أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلى الله، ولو دعت له فهذا يكون أعلى مراتب الإحسان".
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