الحكومة توافق على إتاحة 15 مليون دولار مساهمة إضافية من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالتعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.



