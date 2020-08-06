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ملفات

ملفوف على رقبتها قطعة قماش وبها كدمة بالرأس.. تفاصيل واقعة قتل سيدة الفيوم.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الإسكندرية| جهود الداخلية في يوم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 06:00 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - رامى المهدي

قبل بيعها للمواطنين.. ضبط 27 طن كبدة فاسدة في الجيزة

خالفوا قرار حظر البناء.. الداخلية تضبط 62 شخصًا خلال 24 ساعة

الداخلية تضبط 3169 قضية سرقة تيار كهربائى

 

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف الإدارات العامة ، حملات أمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط المخالفين للقانون.. أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 3169 قضية سرقة تيار كهربائى، و مخالفات شروط التعاقد.


 

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.


 

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات، حيث قامت الاجهزة الامنية بضبط 62 شخصًا لمخالفتهم القرار المشار إليه، وذلك خلال 24 ساعة.

  

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

كما شنت إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية عقب تقنين الإجراءات بحملة تموينية مكبرة بمشاركة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والجهات المعنية ، إستهدفت فروع إحدى السلاسل التجارية بمحافظة الإسكندرية.

 

 أسفرت جهود الحملات عن إستهداف فرع كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى ، وضُبط بداخله كمية قدرها 490 كيلو جراما من اللحوم ومصنعاتها " لحوم ، كبده ، سجق ، كفته" غير صالحة للإستهلاك الآدمى .


 كما تم إستهداف فرع كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، وضُبط بداخله كمية قدرها 283 كيلو جراما " بسطرمة ، أجزاء دواجن ، أرانب مذبوحة "  مجهولة المصدر وبدون بيانات تجارية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ، كما تبين عدم توافر شروط التخزين وكذا عدم إستيفاء الإشتراطات الصحية لثلاجات اللحوم .

 

وإستهداف فرعين بدائرة قسمى شرطة (ثان المنتزه – أول الرمل) ، وتبين عدم توافر شروط التخزين وكذا عدم إستيفاء الإشتراطات الصحية لثلاجات اللحوم ، وتم سحب عينات من اللحوم ومصنعاتها لإرسالها للجهات المعنية لبيان مدى مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمى .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجارى لحماية جمهور المستهلكين .

 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 27 طن كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالجيزة.

 

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة بحيازة كميات كبيرة من السلع الغذائية "لحوم ومصنعاتها" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، ومعرضًا صحتهم وحياتهم للخطر.

 

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المذكور بحملة تموينية بالاشتراك مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبطه وبحوزته كمية قدرها "27 طن كبدة" بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للحملة.

 

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لا سيما جرائم الغش التجارى للحفاظ على صحة المواطنين.

 

كما نجحت الأجهزة الامنية في كشف ملابسات واقعة مقتل إحدى السيدات وسرقتها بالفيوم وضبط مرتكب الواقعة.

 

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، من أحد الأشخاص مُقيم بدائرة المركز ، بالعثور على جثة "والدته، ربة منزل" مسجاة بصالة منزلهما وملفوف حول رقبتها قطعة من القماش "إيشارب" وبها كدمة بالرأس وسلامة جميع منافذ المنزل.

 

توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالفيوم إلى أن وراء إرتكاب الواقعة "عاطل ، مقيم بذات الشارع محل إقامة المجنى عليها ، له معلومات جنائية" .

 

عقب تقين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة وقرر أنه نظرًا لإقامته بذات الشارع محل إقامة للمجنى عليها وإقامة شقيقته بمنزل ملاصق لمنزل المجنى عليها فعقد العزم على قتلها وسرقتها .

 

كما أضاف المتهم أنه بتاريخ الواقعة قام بمغافلة شقيقته"حال تواجدها بمنزل والدتهما" وإستولى على مفتاح منزلها وتوجه إليه وقام بالصعود إلى السطح والدلوف إلى منزل المجنى عليها وقام بالتعدى عليها على النحو المشار إليه وإستولى على (قرطها الذهبى - مبلغ مالى) وهرب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات والأداة المستخدمة .

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.

 

أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام اثنين من العناصر الإجرامية لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول الرمل مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها واعترفا تفصيليًا بارتكابهما 6 وقائع بذات الأسلوب بدوائر أقسام (أول الرمل - أول المنتزه - العطارين - سيدى جابر) وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها  لدى ثلاثة من عملائهم "سيئ النية".

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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