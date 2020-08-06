أنقذونا.. الفنانة كارمن تبكي على حال لبنان.. فيديو

الجدير بالذكر أن هناك موجة من الهجوم الشرس طالت الفنانة اللبنانية كارمن لبس؛ بسبب تعليقها على أحداث لبنان، واستغاثتها بالرئيس الفرنسى ماكرون.





وكانت كارمن لبس، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال"؛ وذلك بعد نشرها صورة للرئيس الفرنسى.









وتسبب تعليق كارمن لبس فى انتقادات لاذعة وجهت لها من قبل متابعيها، مؤكدين أن لبنان قادر على الخروج من المأزق ومحنته الكبرى.









واتهم بعض متابعي كارمن لبس، بالذل والخنوع والعبودية، غير أنها ردت في تغريدة قائلة "أين الاستقلال والعزة؟ إذا مش عايش هون فما تتفلسف، أكبر ذل يلي عم نعيشوا، إذا المستعمر غريب بتحاربو لتبني وطن، بس إذا المستعمر منك وفيك شو بتعمل؟ لا تزايد عليّ بالعروبة والوطنية أنا كل عمري عشتو هون، أنا حكيت باسمي لا باسمك ولا اسم غيرك، ومش أنت الي بتقلي لمين بسجد، ما بسجد غير لربي".







