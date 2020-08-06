أنقذونا.. الفنانة كارمن تبكي على حال لبنان.. فيديو

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن الوضع فى بيروت، وما قام به الرئيس الفرنسي اليوم، ورسائله المهمة للشعب اللبناني.
وفى نفس السياق قالت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، إن الأضرار التى تعرض لها الشعب اللبنانى كبيرة، ودعت الله ان يشفي المصابين ويرحم الموتى.
وأضافت الفنانة كارمن خلال مداخلة على قناة العربية، أن هناك مجموعة من المواطنين هاجمتها اليوم وذلك بعد مطالبتها بتغريدة نشرتها على حسابها الشخصى بعودة الانتداب الفرنسي.
ولفتت كارمن إلى أنها كانت تقصد من التغريدة المعنى المجازي فقط، ولكن هناك بعض الأشخاص فهموها خطأ.
ودخلت الفنانة كارمن، فى حالة بكاء على الهواء قائلة: " نحن مثل الشخص الغريق ونتمنى من أى شخص أن ينقذنا.. نحن فى ذل.. يا رئيس فرنسا لا ترسل لنا أموالا لأنها تذهب لـ أشخاص معينين.. نحن فى حزن شديد".