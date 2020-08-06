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توك شو

أنقذونا.. الفنانة كارمن تبكي على حال لبنان.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:15 م
الفنانة كارمن
الفنانة كارمن
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البهي عمرو
عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن الوضع فى بيروت، وما قام به الرئيس الفرنسي اليوم، ورسائله المهمة للشعب اللبناني.


وفى نفس السياق قالت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، إن الأضرار التى تعرض لها الشعب اللبنانى كبيرة، ودعت الله ان يشفي المصابين ويرحم الموتى.


وأضافت الفنانة كارمن خلال مداخلة على قناة العربية، أن هناك مجموعة من المواطنين هاجمتها اليوم وذلك بعد مطالبتها بتغريدة نشرتها على حسابها الشخصى بعودة الانتداب الفرنسي.


ولفتت كارمن إلى أنها كانت تقصد من التغريدة المعنى المجازي فقط، ولكن هناك بعض الأشخاص فهموها خطأ.


ودخلت الفنانة كارمن، فى حالة بكاء على الهواء قائلة: " نحن مثل الشخص الغريق ونتمنى من أى شخص أن ينقذنا.. نحن فى ذل.. يا رئيس فرنسا لا ترسل لنا أموالا لأنها تذهب لـ أشخاص معينين.. نحن فى حزن شديد".


الجدير بالذكر أن هناك موجة من الهجوم الشرس طالت الفنانة اللبنانية كارمن لبس؛ بسبب تعليقها على أحداث لبنان، واستغاثتها بالرئيس الفرنسى ماكرون.

 
وكانت كارمن لبس، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال"؛ وذلك بعد نشرها صورة للرئيس الفرنسى.


وتسبب تعليق كارمن لبس فى انتقادات لاذعة وجهت لها من قبل متابعيها، مؤكدين أن لبنان قادر على الخروج من المأزق ومحنته الكبرى. 


واتهم بعض متابعي كارمن لبس، بالذل والخنوع والعبودية، غير أنها ردت في تغريدة قائلة "أين الاستقلال والعزة؟ إذا مش عايش هون فما تتفلسف، أكبر ذل يلي عم نعيشوا، إذا المستعمر غريب بتحاربو لتبني وطن، بس إذا المستعمر منك وفيك شو بتعمل؟ لا تزايد عليّ بالعروبة والوطنية أنا كل عمري عشتو هون، أنا حكيت باسمي لا باسمك ولا اسم غيرك، ومش أنت الي بتقلي لمين بسجد، ما بسجد غير لربي".


وأضافت كارمن لبس "كل واحد ما فهم المعنى المجازي، وأخد الجملة بشكل حرفي هو مسطح عقليا وفكريا، وما بدّي قول بهيم لأنه حرام.... فكل واحد فكره محدود رح إعمل له بلوك لأنه ما بيهمني أعرف إنه موجود بها العالم".

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