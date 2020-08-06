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فن

الانتقادات تحاصر كارمن لبس بسبب تويتة وصورة الرئيس الفرنسي لإنقاذ لبنان

الخميس 06/أغسطس/2020 - 03:45 ص
كارمن لبس
كارمن لبس
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أحمد إبراهيم
موجة من الهجوم الشرس طالت الفنانة اللبنانية كارمن لبس؛ بسبب تعليقها على أحداث لبنان، واستغاثتها بالرئيس الفرنسى ماكرون.
 
وكانت كارمن لبس، كتبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "تعا وجيب معك الانتداب، ما بقى بدنا هالإستقلال"؛ وذلك بعد نشرها صورة للرئيس الفرنسى.

وتسبب تعليق كارمن لبس فى انتقادات لاذعة وجهت لها من قبل متابعيها، مؤكدين أن لبنان قادر على الخروج من المأزق ومحنته الكبرى. 

واتهم بعض متابعي كارمن لبس، بالذل والخنوع والعبودية، غير أنها ردت في تغريدة قائلة "أين الاستقلال والعزة؟ إذا مش عايش هون فما تتفلسف، أكبر ذل يلي عم نعيشوا، إذا المستعمر غريب بتحاربو لتبني وطن، بس إذا المستعمر منك وفيك شو بتعمل؟ لا تزايد عليي بالعروبة والوطنية أنا كل عمري عشتو هون، أنا حكيت باسمي لا باسمك ولا اسم غيرك، ومش أنت الي بتقلي لمين بسجد، ما بسجد غير لربي".

وأضافت كارمن لبس "كل واحد ما فهم المعنى المجازي، وأخد الجملة بشكل حرفي هو مسطح عقليا وفكريا، وما بدّي قول بهيم لأنه حرام.... فكل واحد فكره محدود رح إعمل له بلوك لأنه ما بيهمني أعرف إنه موجود بها العالم".
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