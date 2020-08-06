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رياضة

حمدي فتحي: جاهز لمواجهة إنبي.. وأتمنى التتويج بكل البطولات

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:10 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزيته للمشاركة في المباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

وأضاف أن المسحة التي أجراها جاءت سلبية ولا يعاني من أي أعراض، وعاد بالفعل للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق.

واختتم حمدي فتحي حديثه معربًا عن أمله أن يكون التوفيق حليف الفريق في الفترة المقبلة، وأن يسهم رفقة زملائه في حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا وكل البطولات، لإسعاد جمهور الأهلي الذي لا يتوقف عن دعم الفريق.

ويستعد الأهلي بشكل مكثف لاستكمال مباريات بطولة الدوري إلى جانب دوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

‏‎ويواجه الأهلي نظيره إنبي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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