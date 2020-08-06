طارق حامد يساند فريق الزمالك بملعب برج العرب

حرص طارق حامد ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد وعبدالله جمعه وإمام عاشور وحسام عبدالمجيد وياسين مرعي ومحمد صبحي لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي التواجد بـملعب برج العرب في الإسكندرية.

وذلك لمؤازرة لاعبي الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي المقامة مساء اليوم في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع

محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف في خط الوسط.

مصطفى محمد في الهجوم.





بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو وكابونجو كاسونجو وأسامة فيصل ومحمد حسام وحاتم محمد ومحمد عبدالغني.