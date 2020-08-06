طارق حامد يساند فريق الزمالك بملعب برج العرب

حرص طارق حامد ومحمد عبدالسلام وأحمد عيد
وعبدالله جمعه وإمام عاشور وحسام
عبدالمجيد وياسين مرعي ومحمد صبحي لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي
التواجد بـملعب برج العرب في الإسكندرية.
وذلك لمؤازرة لاعبي الزمالك في مواجهة المصري البورسعيدي المقامة مساء اليوم في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.
وضم تشكيل الزمالك كلا من:
محمد أبو جبل في حراسة المرمى
محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع
محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف في خط الوسط.
مصطفى محمد في الهجوم.
بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود
عبدالرحيم جنش وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو وكابونجو كاسونجو وأسامة فيصل
ومحمد حسام وحاتم محمد ومحمد عبدالغني.