الاحزاب السياسية تدعو جموع الشعب المصرى للمشاركة الفعالة فى انتخابات الشيوخ.. الحركة الوطنية: غرفتان بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية.. والوفد يطالب بحملات توعية للناخبين

أبو شقة يشيد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ويناشد المواطنين بالإدلاء بأصواتهم

حثت عدد من الأحزاب السياسية المواطنين على الادلاء باصواتهم وانتخاب من ينوب عنهم، مؤكدين أن مجلس الشيوخ يسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية، ومرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني، وضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب.

فى البداية أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، والذي يتصف بالشفافية والأمانة والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية.









وأكد أبو شقة فى بيان صحفى له أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور وطني في إدارة الانتخابات تفعيلًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 الذي وضع ضمانات غير مسبوقة تضاهي أكثر الضمانات في الدول العريقة والديمقراطية، ويضمن أن ما يُدلي به الناخب من رأي في صندوق الانتخابات هو ما سيُعلن عنه في النتيجة النهائية بنزاهة وشفافية.









وقال رئيس الوفد إنه من هذا المنطلق وفي هذا الجو الديمقراطي الذي تشهده انتخابات مجلس الشيوخ، فإن نظام الانتخاب الفردي تختلف فيه الأعداد المطلوبة من محافظة لأخرى فمثلا بعض المحافظات مثل القاهرة مطلوب انتخاب 10 نواب ومحافظات مثل بورسعيد مطلوب انتخاب نائب واحد.









ودعا أبو شقة الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة وسائل الإعلام أن تقوم بتوعية الناخبين باختيار العدد المطلوب دون زيادة أو نقصان إذ إن الزيادة أو النقصان في عدد من يختارهم الناخب يترتب عليه بطلان صوته الانتخابي.









وناشد "أبو شقة" وسائل الإعلام بأن تتضمن برامجها خلال الفترة المقبلة، مادة توعوية لتبصير الناخبين بالعدد المطلوب في كل محافظة وأنه يتعين على الناخب وهو يدلي بصوته أن يتأكد من العدد المطلوب منه انتخابه وينتخب هذا العدد المطلوب دون زيادة أو نقصان وأن أي مخالفة لذلك يترتب عليها بطلان صوته الانتخابي.









كما ناشد رئيس الوفد جميع الناخبين باستعمال حقهم الانتخابي في اختيار نوابهم وممثليهم تحت قبة مجلس الشيوخ، بمشاركة إيجابية قوية تفعيلًا لحقهم والواجب عليهم الإدلاء بأصواتهم وانتخاب من ينوب عنهم.









ومن جانبه، دعا المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، جموع الشعب المصري، للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، والتعبير عن رؤيتهم بكل نزاهة وشفافية، وذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات اللازمة وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.



