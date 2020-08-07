الاحزاب السياسية تدعو جموع الشعب المصرى للمشاركة الفعالة فى انتخابات الشيوخ.. الحركة الوطنية: غرفتان بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية.. والوفد يطالب بحملات توعية للناخبين

قيادي بـ مستقبل وطن يحث المواطنين على ضرورة المشاركة في انتخابات الشيوخ "واجب وطني"
شاركوا بفاعلية في انتخابات الشيوخ.. نائب رئيس الحركة الوطنية يوجه رسالة للمواطنين
أبو شقة يشيد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات ويناشد المواطنين بالإدلاء بأصواتهم
حثت عدد من الأحزاب السياسية المواطنين على الادلاء باصواتهم وانتخاب من ينوب عنهم، مؤكدين أن مجلس الشيوخ يسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية، ومرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني، وضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب.
فى البداية أشاد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بدور الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم لاشين، والذي يتصف بالشفافية والأمانة والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية.
وأكد أبو شقة فى بيان صحفى له أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم بدور وطني في إدارة الانتخابات تفعيلًا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 198 لسنة 2017 الذي وضع ضمانات غير مسبوقة تضاهي أكثر الضمانات في الدول العريقة والديمقراطية، ويضمن أن ما يُدلي به الناخب من رأي في صندوق الانتخابات هو ما سيُعلن عنه في النتيجة النهائية بنزاهة وشفافية.
وقال رئيس الوفد إنه من هذا المنطلق وفي هذا الجو الديمقراطي الذي تشهده انتخابات مجلس الشيوخ، فإن نظام الانتخاب الفردي تختلف فيه الأعداد المطلوبة من محافظة لأخرى فمثلا بعض المحافظات مثل القاهرة مطلوب انتخاب 10 نواب ومحافظات مثل بورسعيد مطلوب انتخاب نائب واحد.
ودعا أبو شقة الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة وسائل الإعلام أن تقوم بتوعية الناخبين باختيار العدد المطلوب دون زيادة أو نقصان إذ إن الزيادة أو النقصان في عدد من يختارهم الناخب يترتب عليه بطلان صوته الانتخابي.
وناشد "أبو شقة" وسائل الإعلام بأن تتضمن برامجها خلال الفترة المقبلة، مادة توعوية لتبصير الناخبين بالعدد المطلوب في كل محافظة وأنه يتعين على الناخب وهو يدلي بصوته أن يتأكد من العدد المطلوب منه انتخابه وينتخب هذا العدد المطلوب دون زيادة أو نقصان وأن أي مخالفة لذلك يترتب عليها بطلان صوته الانتخابي.
كما ناشد رئيس الوفد جميع الناخبين باستعمال حقهم الانتخابي في اختيار نوابهم وممثليهم تحت قبة مجلس الشيوخ، بمشاركة إيجابية قوية تفعيلًا لحقهم والواجب عليهم الإدلاء بأصواتهم وانتخاب من ينوب عنهم.
ومن جانبه، دعا المهندس أسامة الشاهد، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، جموع الشعب المصري، للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يومي 11 و12 أغسطس الجاري، والتعبير عن رؤيتهم بكل نزاهة وشفافية، وذلك مع مراعاة جميع التدابير والاحتياطات اللازمة وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وأكد الشاهد، في تصريحات امس ، الخميس، أن "إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان يأتي منحازًا إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة، حيث يمثل وجود غرفتين بالبرلمان ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة، حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين الهامة بتأن واستفاضة في كلا المجلسين، الأمر الذي يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد".
وقال إن وجود مجلس الشيوخ يسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية، ومرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني، وضمان تمثيل الكفاءات المتخصصة الفنية والمؤهلين والاستفادة من حكمة ذوي الخبرة، بما يؤدي إلى علاقة تبادلية وتكاملية للوصول إلى الرؤية الأصوب.
واختتم الشاهد حديثه بالتأكيد على أن تاريخ مصر في الممارسةِ البرلمانية يُلزمنا أن نكون على قدرِ مسئولياتنِا، وأن نؤدي أماناتنا وأن ندلي بأصواتنا ونشارك في العملية الانتخابية، كما أن المستقبل الذي نأملَهُ لوطننا، لن نبلغَهُ إلا بحسن اختيار من يمثلنا، كما أن قيمَنا الديمقراطيةِ، تحملنا على أن نضيفَ إلى مؤسساتِنا الدستورية صرحًا شامخًا، وأن نمنَح ثقتَنا لأعضاءِ الغرفةِ الثانيةِ.
فيما حث الدكتور سامي فتحي سوس، القيادي بحزب مستقبل وطن، الشعب المصري على ضرورة المشاركة الفعالة وبقوة في الإدلاء بأصواتهم في انتخابات "مجلس الشيوخ"، والتي من المُقرر إجراؤها للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 من الشهر الجاري، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 في ذات الشهر.
وأكد سوس ، في بيان له امس، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مصري ومصرية ويجعلنا نظهر أمام كافة دول العالم بأن الشعب المصري حريص على استخدام حقه الدستوري في اختيار من يمثله باعتباره واجبا دستوريا عليه تأديته تجاه وطنه بمظهر ديمقراطي يليق بالمصريين جميعًا بعيدًا عن اختيارات الناخبين للمرشحين، مشيرا إلى أن الشعب المصري بكافة طوائفه يمتلك القدر الكافي من الوعي الثقافي والسياسي في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ.
وحذر القيادي بحزب مستقبل وطن، الناخبين من الالتفات إلى دعوات المقاطعة أو التقاعس عن أداء الواجب الوطني، موضحا أن هذه المحاولات فاشلة وتستهدف إحداث حالة من الفراغ السياسي في مصر، مؤكدا أن وعي الناخبين سيكون عاملا أساسيا في نجاح العملية الانتخابية، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات بمثابة ترجمة حقيقية تعبر عن حبنا لهذا البلد الذي يستحق منا أن نعمل على إرساء كل عناصر الديمقراطية والتقدم به لتستكمل الأجيال القادمة مسيرة التنمية الشاملة.