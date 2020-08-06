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رياضة

القيعي: عودة الدوري في مصلحة فرق البطولات الأفريقية والعربية

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:16 م
عدلى القيعى
عدلى القيعى
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محمد رشاد
قال المهندس عدلى القيعى رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، إن عودة بطولة الدورى المصري من جديد لصالح الفرق التي تشارك في البطولات الأفريقية والعربية وليس لصالح الأهلى فقط.


وقال القيعى فى برنامج "ملك وكتابة" المذاع على قناة الأهلى: "عودة الدورى من مصلحة الأهلى والزمالك وبيراميدز لأنهم بيشاركوا في بطولات أفريقية والأندية المنافسة لهم رجعت دوريتهم ويحتاجون احتكاكات قوية قبل المباريات المهمة، وكذلك الإسماعيلى الذى يلعب في البطولة العربية".

وتابع عدلى القيعى: "عودة الدورى مش مصلحة الأهلى فقط، ولو الأهلى السبب في عودة الدورى يبقى كتر خيره، وأفضل رد على رافضى عودة الدورى أن الدورى رجع حاليا بمباراة الزمالك والمصرى وده أكبر رد عليهم".

وأضاف عدلى القيعى: أن ما يملكه جماهير الأهلى لا يملكه أي جمهور آخر، والنادى الوحيد الذى حصل على رخصة الأندية الاحترافية هو الأهلى والذى له ميزانية خاصة بكرة القدم، وتخطت ميزانيته الـ2 مليار جنيه".


وردا على مصطفى يونس، قال عدلى القيعى: "أبناء الأهلى هى التى تساهم فى رفعة الأهلى، والتى وضعت الأهلى فوق الجميع، ومحمود الخطيب جاء الأهلى تحت 18 سنة وساهم فى الألقاب والتتويجات ولم يسئ للأهلى في أي وقت".

أضاف عدلى القيعى: "دائما الأهلى يضم النجوم المميزين فى ظل عملية الاحتراف، فكل لاعب يحترم الأهلى ويضع مصلحة الأهلى فوق مصلحته فهو ابن النادى، ومفيش لاعب بيمن على الأهلى، فالأهلى هو مهندس الصفقات، هو صاحب البطولات وصاحب الفضل على جميع لاعبيه، ولكن كيف تكون ابن النادى وتسيء للنادى ورموزه".

وتابع عدلى القيعى: "أن ابن النادى هو الذى لا يسيء مهما علم من أسرار ولا يبوح بها احتراما لكيان النادى، وأتمنى ألا يكون عرض مصطفى يونس بوجود قطعة أرض فى القاهرة لبناء مدينة الأهلى واستاد الاهلى، اللى متوفقش عليه سبب خلافه مع الأهلى وسبب هجومه على مجلس الإدارة".
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