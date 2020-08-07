نقيب الصيادين بـ كفر الشيخ يناشد القيادة السياسية بالإفراج عن المحتجزين بمصراتة

ناشد أحمد نصار، نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ ، القيادة السياسة بالتدخل للإفراج عن الصيادين المحتجزين بمصراتة.





وكشف نصار، عن قيام حكومة الوفاق الليبية في 2 نوفمبر من العام الماضي بإلقاء القبض على عدد كبير من الصيادين المصريين المتواجدين في ميناء مصراتة.





وأضاف، نصار، أن هؤلاء الصيادين يعملون منذ فترة طويلة هناك وفوجئوا بالقبض عليهم وإيداعهم بسجن تورمينا التابع لحكومة الوفاق الليبية دون أن يرتكبوا جرم أو خطأ يذكر.





وذكر نقيب الصيادين بكفر الشيخ، أسماء المقبوض عليهم، وهم، سعد سعد الطنايحي، أحمد محمود غيطاني، وليد محمد أبوإبراهيم، و يوسف إبراهيم أبو زليمة، وسعيد سعيد أبوعتمان، و شادي عباده الطنايحي.





وتابع، وتضم قائمة المحتجزين، محسن حسن علاء الدين، وممدوح أحمد أبوشاهين، وإسلام محمود شرف، و سلامة عبد الدايم، وحمادة سلمان، وعادل سعيد عباس مظاليم، وبدري محمد مرعي.





وأشار نقيب الصيادين إلى أن معظم المقبوض عليهم، من قرية برج مغيزل والجزيرة الخضراء علاوة على البعض من أبوقير الإسكندرية.



