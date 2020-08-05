585 لجنة فرعية.. غرفة عمليات لتجهيز مقار انتخابات الشيوخ في كفر الشيخ

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تشكيل غرفة عمليات برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة؛ لمتابعة تجهيز مقار انتخابات مجلس الشيوخ ، ومتابعتها بكل دقة ، وتعقيمها وتطهيرها بصفة مستمرة.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شكل غرف فرعية بمجالس المدن؛ لمتابعة الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.





جدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، تضم لجنة عامة، و585 لجنة فرعية، ويُشرف على لجان الانتخابات، أعضاء الهيئات القضائية.





ويبلغ عدد أصوات الناخبين في محافظة كفر الشيخ، 2 مليون و350 ألف مواطن.