شاهد.. حريق ضخم في مركز التجارة العالمي ببروكسل

إندلع حريق، اليوم الخميس، في الطابق الأخير من مركز التجارة العالمي في بروكسل بالقرب من محطة قطار نورد.

ونجم عنه سحابة ضخمة من الدخان الأسود وصلت إلى السماء.

ووفقًا للأنباء الواردة، المبنى المعني غير مشغول حاليا حيث كان يجرى به أعمال تجديد.

وقال رجال الإطفاء انهم لم يعثروا على ماء في البرج، فما كان عليهم إلا تحويلها من المضخة في الطابق الأرضي.

وحسب رجال الإطفاء، بدأ الحريق في غرفة فنية بالطابق 27 من البرج، والذي كان يحتوي على بعض المواد العازلة التي اشتعلت فيها النيران.

#BREAKING NEWS: A fire has broke out on the top floor of the World Trade Center of Brussels in Belgium. pic.twitter.com/ewVxjVvBAz