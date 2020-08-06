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أخبار العالم

شاهد.. حريق ضخم في مركز التجارة العالمي ببروكسل

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:35 م
حريق ضخم في مركز
حريق ضخم في مركز التجارة العالمي ببروكسل
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شيماء مصطفى
إندلع حريق، اليوم الخميس، في الطابق الأخير من مركز التجارة العالمي في بروكسل بالقرب من محطة قطار نورد.

ونجم عنه سحابة ضخمة من الدخان الأسود وصلت إلى السماء.

ووفقًا للأنباء الواردة، المبنى المعني غير مشغول حاليا حيث كان يجرى به أعمال تجديد.

وأفادت معلومات بأن هناك بعض العمال الذين كانوا في المبنى في ذلك الوقت، لكن لا توجد أية إصابات.


وقال رجال الإطفاء انهم لم يعثروا على ماء في البرج، فما كان عليهم إلا تحويلها من المضخة في الطابق الأرضي.

وحسب رجال الإطفاء، بدأ الحريق في غرفة فنية بالطابق 27 من البرج، والذي كان يحتوي على بعض المواد العازلة التي اشتعلت فيها النيران.
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