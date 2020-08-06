AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كندا: لن نقدم مساعدة مباشرة للحكومة اللبنانية.. وأموالنا ستصل لـ شركاء موثوق بهم

الخميس 06/أغسطس/2020 - 11:47 م
لبنان بعد الدمار
لبنان بعد الدمار
Advertisements
على صالح
قالت وزيرة التنمية الدولية في كندا، كارينا جولد، إن المساعدات الكندية للرد على الانفجار المدمر في بيروت ستوجه إلى منظمات إنسانية "موثوقة" ولن يتم توجيهها إلى الحكومة اللبنانية.


وأعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، الأربعاء، أنها ستساهم بما يصل إلى 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية للبنان، بما في ذلك 1.5 مليون دولار سيتم توجيهها إلى الصليب الأحمر اللبناني لتقديم خدمات طبية طارئة ومأوى وغذاء للمتضررين من الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء.


وقالت جولد خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن كندا "منشغلة للغاية" بالوضع المالي في لبنان.


وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية واضطرابات عامة واحتجاجات غاضبة بسبب مخاوف بشأن الفساد الحكومي وسوء الإدارة.


وقالت جولد "نحن على اتصال بالحكومة اللبنانية ، ولكن في الوقت الحالي ، ليس من المخطط مساعدة مباشرة من أوتاوا إلى الحكومة اللبنانية".


وأضافت أن المساعدات المالية يجب أن تأتي مع "إصلاحات مالية وسياسية كبيرة" لضمان أن تذهب المساعدة لصالح حياة الشعب اللبناني.


وتابعت أن الأموال تمثل التزام كندا المبدئي وأنه يمكن أن ينمو في الأيام والأسابيع المقبلة حيث يصبح حجم الكارثة أكثر وضوحًا. وقالت إن كندا ستكون هناك على المدى الطويل للمساعدة في جهود التعافي ، لكن الأولوية العاجلة هي إنقاذ الأرواح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تخصص 13 مليون دولار لمساعدة اللاجئين السوريين هذا العام

شلالات نياجرا في كندا تتزين بألوان العلم المصرى بمناسبة الاحتفال بثورة 23 يوليو

بمبادرة من سفارتنا في كندا.. شلالات نياجرا تتزين بعلم مصر للمرة الأولى

انفجار بيروت.. كندا تعرب عن تضامنها مع لبنان: جاهزون لتقديم المساعدة

السعودية تمد يد العون إلى لبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة

كندا تقدم 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية للبنان

ترشيحاتنا

الحكومة تعلن عن الفئات المستثناة من تقديم تحليل pcr عند دخول مصر

استخراج 3 جثث لسيدة وطفلين من أسفل عقار المحلة المنهار.. فيديو

طارق العشري عن عدم احتساب ضربة جزاء للمصري: الحكم "رفع لي الضغط".. فيديو

مصر ترد على تركيا: أنقرة اعترضت على اتفاقنا مع اليونان دون معرفة تفاصيله

أب يتخلص من طفلته بإلقائها في مقلب قمامة بعد ولادتها مباشرة.. وكاميرا مراقبة تكشفه

الصحة تقدم إرشادات للوقاية من فيروس كورونا بالفنادق

AdvertisementS

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

متى يبدأ تطبيق قرار الحكومة بمنع دخول مصر دون تحليل PCR؟

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

الحكومة تعلن عن الفئات المستثناة من تقديم تحليل pcr عند دخول مصر

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في تونس

برا او بحرا او جوا .. الحكومة: منع دخول مصر دون تحليل PCR

الأولوية لحاجة الدولة.. الكويت تسمح بعودة الوافدين على ثلاث مراحل

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

المباراة بـ3 ملايين و700 ألف جنيه.. تطور جديد في ملف رمضان صبحي

رئيس النواب لرئيس تحرير "الأهرام": الإثيوبيون غير متعاونين ويفتقدون الصراحة وحسن النية وواهم من يحاول استدراج مصر لمغامرات غير محسوبة

بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية.. وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معقم اليدين يودي بحياة 4 أمريكيين.. ونقل 11 مصابا للمستشفيات

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

هجوم دببة مفترسة ينهي حياة طفل 11 عامًا .. والسبب صورة عن قرب.. تفاصيل