كندا: لن نقدم مساعدة مباشرة للحكومة اللبنانية.. وأموالنا ستصل لـ شركاء موثوق بهم

قالت وزيرة التنمية الدولية في كندا، كارينا جولد، إن المساعدات الكندية للرد على الانفجار المدمر في بيروت ستوجه إلى منظمات إنسانية "موثوقة" ولن يتم توجيهها إلى الحكومة اللبنانية.









وأعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية، الأربعاء، أنها ستساهم بما يصل إلى 5 ملايين دولار كمساعدات إنسانية للبنان، بما في ذلك 1.5 مليون دولار سيتم توجيهها إلى الصليب الأحمر اللبناني لتقديم خدمات طبية طارئة ومأوى وغذاء للمتضررين من الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء.









وقالت جولد خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن كندا "منشغلة للغاية" بالوضع المالي في لبنان.









وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية واضطرابات عامة واحتجاجات غاضبة بسبب مخاوف بشأن الفساد الحكومي وسوء الإدارة.









وقالت جولد "نحن على اتصال بالحكومة اللبنانية ، ولكن في الوقت الحالي ، ليس من المخطط مساعدة مباشرة من أوتاوا إلى الحكومة اللبنانية".









وأضافت أن المساعدات المالية يجب أن تأتي مع "إصلاحات مالية وسياسية كبيرة" لضمان أن تذهب المساعدة لصالح حياة الشعب اللبناني.









وتابعت أن الأموال تمثل التزام كندا المبدئي وأنه يمكن أن ينمو في الأيام والأسابيع المقبلة حيث يصبح حجم الكارثة أكثر وضوحًا. وقالت إن كندا ستكون هناك على المدى الطويل للمساعدة في جهود التعافي ، لكن الأولوية العاجلة هي إنقاذ الأرواح.