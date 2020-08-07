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أخبار العالم

البحرين عن اتفاق مصر واليونان: خطوة مهمة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعربت مملكة البحرين، مساء أمس الخميس، عن تهنئتها لمصر واليونان بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية. 

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بتوقيع جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، مؤكدة أنها تعد خطوة مهمة وموفقة من الطرفين للتعاون الثنائي البناء وتحقيق الاستفادة المشتركة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وتلبية تطلعات شعبي البلدين في مزيد من التقدم والازدهار".

وأضافت: " تشيد وزارة الخارجية بهذا الاتفاق الذي يتماشى مع قواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإنها تعرب عن تقديرها للجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين".

ووقع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس دندياس، اليوم الخميس، اتفاقا لترسيم المناطق الاقتصادية في الحدود البحرية بين البلدين في شرق البحر المتوسط.

وأكد شكري أن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".

وأوضح وزير الخارجية، أن الاتفاق تم توقيعه "وفقًا لقانون البحار الدولي"، مضيفُا "سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية اليوناني، في أعقاب توقيع الاتفاق، أن اتفاق تركيا مع حكومة طرابلس الليبية، "ليس قانونيًا"، مضيفًا في المؤتمر الصحفي، أن بلاده "ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".
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