AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وكيل صحة الغربية يتابع مصابي انهيار منزل الرجبي بالمحلة الكبرى

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد علي
أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن وفاة 4 أفراد وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل مكون من 5 طوابق بحي الرجبيه بالمحله الكبري وجاري البحث عن المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.


انتقل الدكتور عبد الناصر يرافقه الدكتورة هيام ابو حمر مدير إدارة الطب العلاجي والدكتورة عبير مدير الإدارة الصحية والدكتور جمال شادي إلى مستشفي المحلة العام لمتابعة حالة المصابين في انهيار المنزل.

ووجه وكيل الوزارة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين على الفور وتوفير المستلزمات الكافيه وتواجد الاطقم الطبية على مدار الساعة من جميع التخصصات واستعداد غرف العمليات والتأكد من توافر جميع فصائل الدم .

كما أمر بتشكيل فريقي من مفتشي الصحة على مدار الساعة لاستخراج شهادة الوفاة فور قرار النيابة .

كما تقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة  المتوفين وان لله وان اليه راجعون.
وكيل صحة الغربية يتابع مصابي انهيار منزل الرجبي بالمحلة الكبرى
وكيل صحة الغربية يتابع مصابي انهيار منزل الرجبي بالمحلة الكبرى
وكيل صحة الغربية يتابع مصابي انهيار منزل الرجبي بالمحلة الكبرى
وكيل صحة الغربية يتابع مصابي انهيار منزل الرجبي بالمحلة الكبرى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل الصحة بالغربية: غلق صيدلية لتصنيعها أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر

مصرع ربة منزل صدمها قطار بمزلقان عمومي في السنطة

قطع الكهرباء عن بعض المناطق في الغربية.. اعرف التفاصيل

انهيار منزل مكون من ٤ طوابق بالغربية وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين..شاهد

مدير أمن الغربية يعاين موقع انهيار منزل المحلة.. ويوجه بسرعة انتشال الضحايا

7 أشخاص تحت الأنقاض.. محافظ الغربية يتفقد موقع انهيار منزل بالمحلة

ترشيحاتنا

رئيس وزراء لبنان الأسبق: المواد الخطرة بمرفأ بيروت موجودة منذ 6 سنوات

للأجانب ..الحكومة تعلن تفاصيل منع دخول مصر بدون تحاليل كورونا

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في تونس

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

لمغفرة الذنوب.. هل صح عن النبي حديث قراءة سورة الدخان يوم الجمعة؟

محافظ البحر الأحمر عن حادث طائرة الجونة: الطيار هبط بشكل خاطئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان على حافة مجاعة.. مواطنون يمسحون دموع بيروت بعد الانفجار الهائل .. صور

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة