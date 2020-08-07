وكيل صحة الغربية يتابع مصابي انهيار منزل الرجبي بالمحلة الكبرى

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن وفاة 4 أفراد وإصابة 3 آخرين في انهيار منزل مكون من 5 طوابق بحي الرجبيه بالمحله الكبري وجاري البحث عن المصابين والمفقودين تحت الأنقاض.









انتقل الدكتور عبد الناصر يرافقه الدكتورة هيام ابو حمر مدير إدارة الطب العلاجي والدكتورة عبير مدير الإدارة الصحية والدكتور جمال شادي إلى مستشفي المحلة العام لمتابعة حالة المصابين في انهيار المنزل.





ووجه وكيل الوزارة برفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين على الفور وتوفير المستلزمات الكافيه وتواجد الاطقم الطبية على مدار الساعة من جميع التخصصات واستعداد غرف العمليات والتأكد من توافر جميع فصائل الدم .





كما أمر بتشكيل فريقي من مفتشي الصحة على مدار الساعة لاستخراج شهادة الوفاة فور قرار النيابة .



