وكيل الصحة بالغربية: غلق صيدلية لتصنيعها أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر

تمكن أعضاء الإدارة العامة لصيادلة الغربية بقيادة الدكتور خالد أصيل ، من ضبط صيدلية كبرى بإحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات، تقوم بتصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها وبيعها للمواطنين و ماكينة تعبئة وتغليف وعبوات فارغة وأخرى معبأة وخامات تصنيع .





كما وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة لضبط السوق الدوائي و الرقابة على الصيدليات.





وأشار وكيل الصحة إلى غلق الصيدليه بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية وذلك تنفيذا لتعليمات الرقابة الإدارية.



