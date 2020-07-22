وكيل الصحة بالغربية: غلق صيدلية لتصنيعها أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر

تمكن أعضاء الإدارة العامة لصيادلة الغربية بقيادة الدكتور خالد أصيل ، من ضبط صيدلية كبرى بإحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات، تقوم بتصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها وبيعها للمواطنين و ماكينة تعبئة وتغليف وعبوات فارغة وأخرى معبأة وخامات تصنيع .
كما وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة لضبط السوق الدوائي و الرقابة على الصيدليات.
وأشار وكيل الصحة إلى غلق الصيدليه بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية وذلك تنفيذا لتعليمات الرقابة الإدارية.
كما انتقلت الدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلى و بعضوية كل من د.محمد عادل و د.مروه سالم ومحمود على مفتشي الصيدليات بالاداره الصحيه بكفر الزيات للمرور علي الصيدليات .