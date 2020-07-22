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محافظات

وكيل الصحة بالغربية: غلق صيدلية لتصنيعها أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:32 م
مضبوطات
مضبوطات
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احمد علي
تمكن أعضاء  الإدارة العامة لصيادلة الغربية بقيادة الدكتور خالد أصيل ، من ضبط صيدلية كبرى بإحدى القرى التابعة لمركز كفرالزيات، تقوم بتصنيع الأدوية من مواد مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها وبيعها للمواطنين و ماكينة تعبئة وتغليف وعبوات فارغة وأخرى معبأة وخامات تصنيع .

كما وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة لضبط السوق الدوائي  و الرقابة على الصيدليات. 

وأشار وكيل الصحة إلى غلق الصيدليه بالتنسيق مع مديرية التموين بالغربية وذلك تنفيذا لتعليمات الرقابة الإدارية.

كما انتقلت الدكتورة منى شبل مدير التفتيش الصيدلى و بعضوية كل من د.محمد عادل و د.مروه سالم ومحمود على مفتشي الصيدليات بالاداره الصحيه بكفر الزيات  للمرور علي الصيدليات .
وكيل الصحة بالغربية: غلق صيدلية لتصنيعها أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر
وكيل الصحة بالغربية: غلق صيدلية لتصنيعها أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر
وكيل الصحة بالغربية: غلق صيدلية لتصنيعها أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر
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