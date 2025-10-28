أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها.. والخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



"هات إيديك يا ولا وتعالى نجري".. الحاجة نبيلة تبدع مع الإعلامي عمرو أديب

استضاف الإعلامي عمرو أديب، الحاجة نبيلة، والملقبة بـ "بلبل"، في سهرة فنية وطربية من زمن الفن الجميل.

أحمد موسى: مصر ولادة العظماء وقوة ناعمة لا يضاهيها أحد

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن فخره بانتمائه لمصر، مؤكدًا أن البلاد تمتلك تاريخًا فريدًا وحضارة متجذرة جعلتها منبع الإبداع والتميز في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن ما يقدمه من أسماء وشخصيات بارزة لا يمثل سوى “جزء بسيط من تاريخ بلد عظيم اسمه مصر”.

الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة

كشف كابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمرشح لولاية ثالثة في الانتخابات المقرر عقدها خلال أيام، تفاصيل لأول مرة حول قراره بالاعتذار عن الترشح ثم العدول عنه.



أحمد موسى: مصر أرض العظماء لا تنسى أبناءها الذين صنعوا مجدها

أكد الإعلامي أحمد موسى أن مصر ستظل وفية لأبنائها الذين صنعوا تاريخها وبنوا مجدها في شتى المجالات، مشددًا على أن رموز الوطن من فنانين ومثقفين وعلماء ورجال دين يمثلون «الذاكرة الحية ووجدان الأمة».

البرهان: تقدير القيادة في الفاشر كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير ممنهج

أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أن تقدير القيادة في الفاشر كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير ممنهج، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

الخطيب: أهلي الجزيرة حق انتفاع أما باقي الفروع فهي مملوكة للنادي

اصطحب الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الإعلامية لميس الحديدي في جولة داخل فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس.

بسام راضي: الرئيس الإيطالي أثنى على دور مصر في وقف إطلاق النار.. فيديو

قال السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا، إن الرئيس الإيطالي ذكر مصر في المؤتمر الذي يشارك فيه شيخ الأزهر، وأكد الرئيس الإيطالي على أن مصر دولة محورية وأثنى على جهود مصر في وقف إطلاق النار في قمة شرم الشيخ.

مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: أطراف أوروبية دخلت كجزء من مؤتمر تعافي غزة الذي تعتزم مصر تنظيمه

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الجهود العربية والإسلامية والدولية دفعت الرئيس ترامب لتقديم خطته بشأن غزة.

رئيس شعبة المحمول يكشف سبب غلق آلاف الأجهزة المعفاة المباعة ويوجه نصيحة لمن يريد الشراء

علق المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن عدد كبير من الهواتف -50 ألف هاتف- تم إيقافها عن الخدمة؛ بسبب شرائها من أشخاص أجانب “دخلوا البلاد بها مُعفاة من الضريبة، ثم باعوها للمصريين”.