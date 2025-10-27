الخطيب: أهلي الجزيرة حق انتفاع أما باقي الفروع فهي مملوكة للنادي

اصطحب الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الإعلامية لميس الحديدي في جولة داخل فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس.



وعلّقت الحديدي قائلة:"إحنا فين يا كابتن؟"ليرد الخطيب:"إحنا في النادي الأهلي، أحد فروع النادي في التجمع الخامس".لتجيب الحديدي مبتسمة:"قلبي بيدق من السعادة".



وأضاف الخطيب، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، قائلاً:"عندنا النادي الأهلي في التجمع الخامس، والجزيرة، ومدينة نصر، والشيخ زايد".



وأبدت الحديدي إعجابها بفرع النادي الأهلي في التجمع الخامس، قائلة:"أراه أجمل مكان من حيث التنسيق والمساحات... كم تبلغ مساحته؟"ليرد الخطيب قائلاً:"مساحته 50 فدانًا، حيث كانت الأرض واستلامها وإنشاؤها في عهد مجلس إدارة واحدة، وبالتالي لما بيكون ده في مجلس إدارة واحد بيبقى كل حاجة فيه مدروسة".



وسألت الحديدي:"أربعة فروع... ماذا يملك الأهلي منها وما هو حق الانتفاع؟"



فأجاب رئيس النادي الأهلي قائلاً:"أهلي الجزيرة حق انتفاع، أما بقية الفروع سواء الشيخ زايد أو مدينة نصر أو التجمع فهي مملوكة للنادي الأهلي، وتم دفع جميع الرسوم ولا توجد على الأهلي أي ديون".

وعقّبت الحديدي:"الموضوع كان سهل أم صعب؟"فرد الخطيب قائلاً:"طالما فيه سيستم، كل شيء بيبقى سهل، بالإضافة لوجود دعم من الجماهير وأعضاء النادي الأهلي، وهما سبب نجاح النادي الأهلي".