زاهي حواس: نحن شعب فرعوني فريد وليس له مثيل.. وأعظم ملك هو خوفو

قال عالم الأثار الدكتور زاهي حواس، اننا فراعنة وجذورنا فرعونية وشخصية المصري تختلف عن اي شخصية ثانية ونحن شعب فرعوني فريد وليس له مثيل ، وفي الدولة الحديثة واسم كل فرعون مكتوب في خرطوش وبجواره كلمة تعني "القصر " تعني الملك الذي يعيش في القصر.

وقال زاهي حواس، خلال لقاء له لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن ما ذكر في الأديان عن الفراعنة عكس ما يقال في التاريخ الفرعوني، وأكدت على ذلك وتعرضت لهجوم من اسرائيل وانني ضدهم وايضا من بعض المشايخ في الأزهر .

وتابع عالم الأثار الصرية، ان الكتب السماوية ما يوجد بها عكس ما يوجد في التاريخ الفرعوني ، وضرب مثل حادثة انتصار مرسي علي الفرعون لم تسجل او نجدها في مذكورة علي جدران اي معبد او علي الجدران ، لانهم يشيدون بالفرعون وانتصاراته ولا يكتبون اي شئ عن إخفاقاته وما ذكر في الكتب السماوية ان مرسي انتصر علي الفرعون وانه غرق ولذلك لم يكتبوه ولا يوجد في التاريخ الفرعوني وهذا تفسيري

وعن شق البحر في الكتب السماوية لم يذكر هذا في التاريخ الفرعوني والسب في ذلك وتفسيري أن الفراعنة لن يذكروا اخفاق وهزيمة وسقوط الفرعون ولهذا غير مذكور.

وتابع ان التوحيد عرف في الحضارة المصرية مع اخناتون ، والمدينة الذهبية اثبتت ذلك وأعظم ملك هو خوفو وأعظم ملكة حتب حيرس وهي ام الملك خوفو وآثارها موجودة في المتحف المصري الكبير.