فرج عامر: سيتم فتح تحقيق في واقعة حسام أشرف وبابا بادجي

كشف المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن فتح تحقيق في واقعة الخلاف الذي نشب بين حسام أشرف وبابا بادجي ثنائي الفريق أثناء مباراة الجونة في دوري نايل.

وتحصل نادي سموحة على ركلة جزاء أمام الجونة في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة وكان الفريق متأخر بهدف، ولكن حدث "شجار" بين الثنائي حسام أشرف وبابا بادجي على مصوب الركلة ليتدخل لاعبي الموج الأزرق وينهون الخلاف.

وتصدى حسام أشرف لركلة الجزاء وأهدرها ليتلقى سموحة الهزيمة بهدف نظيف أمام الجونة ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة دوري نايل.

وقال فرج عامر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "بالتأكيد المشهد بين الثنائي غير لائق، وسيتم فتح تحقيق في الواقعة ومن ثم إتخاذ القرار النهائي".