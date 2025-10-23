بورفؤاد وسموحة يتوجان ببطولة كأس السوبر للهوكي

شهد ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية احتفالية رياضية كبيرة بمناسبة تتويج بطلي كأس السوبر المصري للهوكي موسم 2024/2025، حيث نجح فريق رجال نادي بورفؤاد وفريق سيدات نادي سموحة في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد اللقب لأول مرة في تاريخهما.

وفي حضور اللواء أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، تم تتويج الفريقين وتسليم الكأس وسط أجواء احتفالية مميزة شهدت تفاعل الجماهير واللاعبين.

وجاء تتويج فريق رجال بورفؤاد بعد فوزه المستحق على نادي الشرقية بنتيجة 2-1 في مباراة قوية اتسمت بالندية والإثارة، ليحقق الفريق أول لقب سوبر في تاريخه، تأكيدًا على تطور اللعبة داخل النادي وجهود الجهاز الفني والإداري.

وفي منافسات السيدات، واصل فريق سموحة للدرجة الأولى تألقه وحقق إنجازًا غير مسبوق بفوزه على نادي الشرقية للسيدات، بنتجة 2-3، ليتوج هو الآخر بلقب كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم استثنائي شهد أداء قويا وروحًا قتالية عالية من اللاعبات.

ووجه اللواء أشرف فرحات التهنئة للفريقين على الإنجاز التاريخي، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعبون واللاعبات، ومؤكدًا أن الاتحاد المصري للهوكي يواصل دعم الأندية لتوسيع قاعدة اللعبة والنهوض بها على المستويين المحلي والدولي.

وبذلك يسطر كل من بورفؤاد وسموحة صفحة جديدة في تاريخ الهوكي المصري بتحقيق أول ألقابهما في كأس السوبر، في إنجاز يعكس الطموح والإصرار على مواصلة المنافسة على منصات التتويج.