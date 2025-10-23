قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديقي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
موعد طرح المرحلة الثانية من شقق الإسكان 2025 لمنخفضي ومتوسطي الدخل عبر منصة مصر العقارية
خطر إنفلونزا الطيور يثير الذعر في ألمانيا.. هل ينتشر المرض بالخارج؟
آي صاغة: الذهب يعاود الارتفاع وسط تجدد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التجاري
البرلمان العربي يستنكر مصادقة الكنيست على مشروعي قانونين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
شؤون اللاجئين" الفلسطينية ترحب بقرارات العدل الدولية الذي يلزم الاحتلال بالتعاون مع الأونروا
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد المشاركة في القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل
نتنياهو يكشف مفاجأة مدوية بشأن قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
وفدا حركتي حماس وفتح يلتقيان الآن في القاهرة
رئيس إيطاليا يفتتح معرض "كنوز الفراعنة" في روما
بن غفير يهاجم ترامب.. إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي لن يفرج عنه أو يحكم غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بورفؤاد وسموحة يتوجان ببطولة كأس السوبر للهوكي

الهوكي
الهوكي
القسم الرياضي

شهد ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية احتفالية رياضية كبيرة بمناسبة تتويج بطلي كأس السوبر المصري للهوكي موسم 2024/2025، حيث نجح فريق رجال نادي بورفؤاد وفريق سيدات نادي سموحة في تحقيق إنجاز تاريخي بحصد اللقب لأول مرة في تاريخهما.

وفي حضور اللواء أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، تم تتويج الفريقين وتسليم الكأس وسط أجواء احتفالية مميزة شهدت تفاعل الجماهير واللاعبين.

وجاء تتويج فريق رجال بورفؤاد بعد فوزه المستحق على نادي الشرقية بنتيجة 2-1 في مباراة قوية اتسمت بالندية والإثارة، ليحقق الفريق أول لقب سوبر في تاريخه، تأكيدًا على تطور اللعبة داخل النادي وجهود الجهاز الفني والإداري.

وفي منافسات السيدات، واصل فريق سموحة للدرجة الأولى تألقه وحقق إنجازًا غير مسبوق بفوزه على نادي الشرقية للسيدات، بنتجة 2-3، ليتوج هو الآخر بلقب كأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه، بعد موسم استثنائي شهد أداء قويا وروحًا قتالية عالية من اللاعبات.

ووجه اللواء أشرف فرحات التهنئة للفريقين على الإنجاز التاريخي، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي ظهر به اللاعبون واللاعبات، ومؤكدًا أن الاتحاد المصري للهوكي يواصل دعم الأندية لتوسيع قاعدة اللعبة والنهوض بها على المستويين المحلي والدولي.

وبذلك يسطر كل من بورفؤاد وسموحة صفحة جديدة في تاريخ الهوكي المصري بتحقيق أول ألقابهما في كأس السوبر، في إنجاز يعكس الطموح والإصرار على مواصلة المنافسة على منصات التتويج.

السوبر المصري الهوكي اتحاد الهوكي منتخب الهوكي سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

مشغولات ذهبية

بعد ارتفاعه مجددا.. أسعار الذهب الآن في مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

ترشيحاتنا

الجمعة.. ريهام عبدالحكيم تحيي "ليلة الست أم كلثوم" في مركز أبوظبي الثقافي

الجمعة.. ريهام عبدالحكيم تحيي "ليلة الست أم كلثوم" في مركز أبوظبي الثقافي

الفنان هاني شاكر

هاني شاكر يلتقي جمهور أبوظبي في حفل غنائي يوم 26 أكتوبر

مدين

فخر عربي.. مدين من بين النجوم العالميين في حفل إطلاق جرامي هاوس التاريخي عند الأهرامات

بالصور

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال التطوير

الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره
الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد إنتهاء أعمال تطويره

فيديو

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

رانيا يوسف

رانيا يوسف تعلق على منتقدي زواجها: لو ماتشتمتش هستغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد