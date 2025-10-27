التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سموحة والجونة بالدوري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين سموحة والجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الـ12، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاءت اول الفرص من خلال ركلة حرة لسموحة في منتصف ملعب الجونة نفذها عبد الرحمن عامر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها محمد علاء حارس الجونة في الدقيقة 6.

ورد الجونة من خلال ركلة حرة أيضا نفذها خالد صديق كادت أن تغالط أحمد ميهوب حارس سموحة وتسكن المرمى ولكن الأخير كان يقظا وابعد الكرة من يمين مرماه في الدقيقة 19.

وجاءت ركلة حرة لسموحة في منتصف ملعب الجونة جهة اليسار نفذها عبد الرحمن عامر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سمير فكري برأسية أمسك بها حارس الجونة محمد علاء في الدقيقة 26.

وجاءت هجمة مرتدة لفريق الجونة انتهت بانفراد تام من محمد عماد انهاه بتسديدة ابعدها أحمد ميهوب حارس سموحة بشكل رائع في الدقيقة 32.