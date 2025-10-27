الجونة يهزم سموحة بهدف نظيف في الدوري المصري

اقتنص الجونة ثلاث نقاط مهمة من سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الـ12، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الجونة فى الدقيقة 80، بعد كرة عرضية من أحمد جمال من جهة اليسار قابلها محمد النحاس بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وبهذه النتيجة يقفز الجونة إلى المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، وتجمد رصيد سموحة إلى النقطة الـ15 فى المركز الـ10.

وجاءت اول الفرص من خلال ركلة حرة لسموحة في منتصف ملعب الجونة نفذها عبد الرحمن عامر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أمسك بها محمد علاء حارس الجونة في الدقيقة 6.

ورد الجونة من خلال ركلة حرة أيضا نفذها خالد صديق كادت أن تغالط أحمد ميهوب حارس سموحة وتسكن المرمى ولكن الأخير كان يقظا وابعد الكرة من يمين مرماه في الدقيقة 19.

وجاءت ركلة حرة لسموحة في منتصف ملعب الجونة جهة اليسار نفذها عبد الرحمن عامر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها سمير فكري برأسية أمسك بها حارس الجونة محمد علاء في الدقيقة 26.

وجاءت هجمة مرتدة لفريق الجونة انتهت بانفراد تام من محمد عماد انهاه بتسديدة ابعدها أحمد ميهوب حارس سموحة بشكل رائع في الدقيقة 32.



