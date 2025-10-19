72 مرشحا يدخلون سباق انتخابات نادي سموحة بعد غلق باب الترشح

أُغلق مساء اليوم، الأحد، باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين 72 مرشحاً.



وأظهر التوزيع النهائي للمرشحين تبايناً بين الإقبال على المناصب القيادية والتنافس الشديد على مقاعد العضوية ، حيث شهد منصب رئيس النادي ترشح 4 أسماء تسعى لقيادة النادي خلال الفترة القادمة بينما يتنافس على منصب نائب الرئيس 5 مرشحين فيما شهد منصب أمين الصندوق تقدم 4 مرشحين فقط.



وتصدرت مقاعد العضوية فوق السن المشهد الانتخابي بكثافة غير مسبوقة، حيث بلغ عدد المرشحين 44 متقدماً ، وفي الفئة العمرية الأصغر تقدم 15 مرشحاً للتنافس على مقاعد العضوية تحت السن.