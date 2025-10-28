خالد الغندور: أزمة بين مجدي عبدالعاطي ولاعبي مودرن سبورت بعد الخسارة أمام المقاولون العرب

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن خلاف نشب بين مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت وعدد من لاعبي الفريق.

وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، إن المدير الفني مجدي عبد العاطي قرر استبعاد عدد من اللاعبين الذين شاركو في المباراة من التدريبات الجماعية والتدريب بشكل فردي، وفي مقدمتهم محمد أبو جبل حارس المرمى ومحمد هلال لاعب خط وسط الفريق وعبد الرحمن رشدان.

وتابع الغندور أن المدير الفني أصدر تعليماته بخضوع الثلاثي لتدريبات فردية كعقوبة على الأداء المتراجع في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب، إلا أن اللاعبين رفضوا القرار وحضروا في موعد المران الجماعي، لتنشب مواجهة حادة داخل النادي بين الجهاز الفني وبعض عناصر الفريق خلال المران الأخير، والمدرب يصر على استبعاد الثلاثي من التدريبات.

واختتم الغندور أن من المقرر يتدخل مجلس إدارة النادي من أجل حل الأزمة وتهدئة الأجواء داخل الفريق والتركيز على المواجهة المقبلة في الدوري.