إيهاب الكومي يكشف كواليس جديدة في أزمة عقوبة دونجا
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28-10-2025
حليب بلا أبقار.. الزراعة الخلوية ثورة فى صناعة الألبان
دعاء النبي بعد التشهد الأخير.. ردد ليحفظك من 4 فتن
صاروخ بوريفيستنيك يشعل التوتر بين موسكو وواشنطن| روسيا تؤكد استقلالها العسكري.. وترامب يدعو بوتين لإنهاء حرب أوكرانيا
خالد الغندور: أزمة بين مجدي عبدالعاطي ولاعبي مودرن سبورت بعد الخسارة أمام المقاولون العرب
عبدالسلام هنية: علاقة نادي الزمالك بالقضية الفلسطينية تاريخية
فرج عامر: سيتم فتح تحقيق في واقعة حسام أشرف وبابا بادجي
الزمالك يفتح تحقيقا في اختفاء خطاب إيقاف دونجا من النادي
أزمة السوبر.. تفاصيل تحقيق أبو ريدة في اختفاء قرار عقوبة ثلاثي الزمالك
تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي
رياضة

خالد الغندور: أزمة بين مجدي عبدالعاطي ولاعبي مودرن سبورت بعد الخسارة أمام المقاولون العرب

مجدي عبدالعاطي
مجدي عبدالعاطي
رباب الهواري

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن خلاف نشب بين مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت وعدد من لاعبي الفريق.

وقال الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، إن المدير الفني مجدي عبد العاطي قرر استبعاد عدد من اللاعبين الذين شاركو في المباراة من التدريبات الجماعية والتدريب بشكل فردي، وفي مقدمتهم محمد أبو جبل حارس المرمى ومحمد هلال لاعب خط وسط الفريق وعبد الرحمن رشدان.

وتابع الغندور أن المدير الفني أصدر تعليماته بخضوع الثلاثي لتدريبات فردية كعقوبة على الأداء المتراجع في المباراة الأخيرة أمام المقاولون العرب، إلا أن اللاعبين رفضوا القرار وحضروا في موعد المران الجماعي، لتنشب مواجهة حادة داخل النادي بين الجهاز الفني وبعض عناصر الفريق خلال المران الأخير، والمدرب يصر على استبعاد الثلاثي من التدريبات.

واختتم الغندور أن من المقرر يتدخل مجلس إدارة النادي من أجل حل الأزمة وتهدئة الأجواء داخل الفريق والتركيز على المواجهة المقبلة في الدوري.

مجدي عبدالعاطي مودرن سبورت المقاولون العرب دورى نايل

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة تطبق بجميع المدارس من غدٍ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

جد الأطفال

الأب والجد عن مقتل سيدة وأطفالها في الهرم: محترمة وربت ولادها على القرآن

وزير العمل

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وزير العمل: هنزل على رأس حملة تفتيش على الشركات الأربعاء والخميس

الجنازة

4 نعوش وحضور غفير.. لحظة تشييع جنازة ضحايا جريمة الهرم.. فيديو وصور

الضحايا

والد ضحايا جريمة الهرم يفجر مفاجأة في الجنازة: بنتي سليمة لم تتعرض لاعتداء

الذهب

«آي صاغة»: الذهب يهبط محليًا وعالميًا مع تفاؤل تجاري وضغوط قوة الدولار

شاهد عيان يروي تفاصيل اللحظات الأولى لفاجعة "أطفال فيصل"

ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”

المتهم

المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة يمثل جريمته وسط حراسة مشددة.. والنيابة تقرر حبسه

حفل انتصار أكتوبر المجيدة

القس كاراس: ذكرى أكتوبر تؤكد أن يد الله كانت وما زالت تحفظ مصر

احتفالية الهيئة القبطية الإنجيلية باليوبيل الماسي

الزناتي يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية

السفارة الصينية

محافظ القاهرة يشهد حفل الاستقبال بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

بالصور

احمد سعد يشعل حفله بمدينة أكتوبر وسط حضور كبير

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام

مهرة مدحت
مهرة مدحت
مهرة مدحت

فوز بلال الملاح بعضوية مجلس إدارة غرفة صناعة السينما لدورة 2025 – 2029

بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميا؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟

فيديو

ياسر فرج

انفصل عنها وعاد لها بعد مرضها.. قصة ياسر فرج ومأساة رحيل زوجته

افراح النجوم

موسم زواج النجوم.. منة شلبي تتصدر المشهد واحتفالات متتالية تهز الوسط الفني

ريهام عبد الغفور

من بطولة ريهام عبد الغفور وشريف سلامة.. طرح تيزر مسلسل "سنجل ماذر فاذر"

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير.. حكاية أضخم متحف من الإنشاء حتى الافتتاح

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

