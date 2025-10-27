مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: أطراف أوروبية دخلت كجزء من مؤتمر تعافي غزة الذي تعتزم مصر تنظيمه

أكد السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الجهود العربية والإسلامية والدولية دفعت الرئيس ترامب لتقديم خطته بشأن غزة.

وقال ماجد عبد الفتاح في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :" تغيير المواقف الأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة يتطلب الكثير من الضغوط الدولية".

وأضاف مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية شكل ضغطا على إسرائيل والولايات المتحدة.

وتابع مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة:" هناك أطراف أوروبية دخلت كجزء من مؤتمر تعافي غزة الذي تعتزم مصر تنظيمه".

وأكمل مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة:" نطالب جميع الدول والمنظمات للمساهمة في مؤتمر التعافي ودعم السلطة الفلسطينية".

