شيلي تثمن جهود وساطة مصر وأمريكا وقطر وتركيا لوقف إطلاق النار في غزة

ثمنت ممثلة شيلي في مجلس الأمن باولا نارفايز، جهود الوساطة التي بذلتها ومصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.



ورحبت ممثلة شيلي - خلال جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية - بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة نحو الأمام للحد من الأعمال العدائية وحماية المدنيين.



ودعت الدول الموقعة على الاتفاق إلى مواصلة بذل الجهود الضرورية لضمان اتفاق شامل يستجيب بشكل مناسب للاحتياجات الإنسانية وضمان وأمن وسلامة السكان والمضي نحو تنفيذ حل الدولتين عملا بأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



وأعربت عن تقدير شيلي للرأي الاستشاري الذي صدر /الأربعاء/ الماضي عن محكمة العدل الدولية الذي حدد التزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتحديدا الالتزامات الطبية والإنسانية وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها مع الإشارة بشكل محدد إلى الأونروا.



وقالت إن هذا القرار يذكرنا بشكل أساسي بسيادة القانون الدولي ومسئولية كل الدول بضمان الوصول غير المعرقل للمساعدات الإنسانية في الأماكن الأكثر حاجة لها.