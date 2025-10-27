قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

عضو التحالف الوطني: جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة لا تتوقف

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمود محسن

قالت جيهان زكي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن قافلة "زاد العزة" الأخيرة، التي انطلقت تحت رعاية الرئيس السيسي، هي دليل على أن مصر تمثل العون، ليس فقط للفلسطينيين؛ بل ولكل الأشقاء في أوقات المحن. 

وأوضحت جيهان زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك عراقيل نواجهها من الجانب الإسرائيلي، ولكن يتم تجاوزها؛ بفضل القيادة الحكيمة التي تدعم هذه الجهود الإنسانية.

ولفتت عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى أن جهود دعم الأشقاء في قطاع غزة مستمرة بلا توقف، مؤكدة أن الدور المحوري للقيادة المصرية في تذليل كل العقبات يضمن وصول المساعدات الإنسانية، فأهالينا في غزة لم ننساهم ولن ننساهم، ونحن يَدُ عونٍ لبعضنا البعض.

وأشارت إلى أن القافلة محملة بكل الاحتياجات الضرورية من مواد غذائية، ومستلزمات طبية، وأدوية، بالإضافة إلى بطاطين وخيم لمواجهة فصل الشتاء. 

