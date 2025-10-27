حماس: الاحتلال غير طبيعة غزة.. ونواجه إشكاليات في استخراج جثامين المحتجزين

أكدت حركة حماس، ان لديها الإرادة الكافية من جانبها ألا تعود الحرب على شعب غزة وعدم إعطاء الاحتلال أي ذريعة لعودة الحرب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقالت حماس:"هناك إشكاليات في البحث عن جثامين المحتجزين لأن الاحتلال غير طبيعة أرض غزة خلال حرب الإبادة".

وفي سياق متصل، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار غزة ما لم تفكك حماس بالكامل.

وأضاف سموتريتش، خلال اجتماع،: لن نسمح لأحد بالتنازل عن تفكيك حقيقي لحماس ونزع حقيقي للسلاح من غزة.

وأشار وزير المالية الإسرائيلي، إلى أن جيش الاحتلال يعمل على خطط للسيطرة السريعة على قطاع غزة؛ في حال انهيار الاتفاق.