البرهان: تقدير القيادة في الفاشر كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير ممنهج

أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أن تقدير القيادة في الفاشر كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير ممنهج، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال البرهان: “سنحاسب جميع المجرمين الذين يستهدفون الشعب السوداني”.



وأضاف البرهان:" القوات المسلحة قادرة على هزيمة من يقتلون السودانيين".

وفي وقت سابق، دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء ممر آمن للمدنيين العالقين في مدينة الفاشر السودانية، بعد إعلان مليشيا الدعم السريع سيطرتها الكاملة على المدينة، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور غربي السودان.

وقال توم فليتشر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان إن "مئات الآلاف من المدنيين باتوا محاصرين وسط المعارك، يعانون الجوع والخوف ويتعرضون للقصف، دون إمكانية الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الصحية أو الأمان".