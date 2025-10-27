قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيف زاهر يزف بشرى لجمهور النادي الأهلي
رئيس تنشيط السياحة السابق: موكب المومياوات وطريق الكباش أعادا بريق السياحة المصرية
تركيا تشتري 20 طائرة يوروفايتر من بريطانيا بـ11 مليار دولار
محمود الخطيب عن أداء الأهلي في كأس العالم للأندية: ريبيرو مرحلة وانتهت
ميادة زياد: المتحف المصري الكبير بوابة سياحية جديدة تعيد مصر إلى صدارة المقاصد العالمية
نص الكلمة | البرهان: الجيش السوداني عازم على أن يقتص لأهل الفاشر
أيقونة تويوتا تودع الملاعب.. الجيل الخامس يختم تاريخ الأسطورة
أسعار الحج السياحي 2026 في مصر.. وموعد القرعة الإلكترونية للمتقدمين
الخطيب يكشف سر تراجعه عن عدم الترشح لرئاسة الأهلي مرة ثالثة
أمك من حماس.. عضوة بالكنيست الإسرائيلي توبخ بن غفير
مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

البرهان: تقدير القيادة في الفاشر كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير ممنهج

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان
هاني حسين

أكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، أن تقدير القيادة في الفاشر كان مغادرة المدينة بسبب ما تعرضت له من تدمير ممنهج، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال البرهان: “سنحاسب جميع المجرمين الذين يستهدفون الشعب السوداني”.


وأضاف البرهان:" القوات المسلحة قادرة على هزيمة من يقتلون السودانيين".

وفي وقت سابق، دعت الأمم المتحدة إلى إنشاء ممر آمن للمدنيين العالقين في مدينة الفاشر السودانية، بعد إعلان مليشيا الدعم السريع سيطرتها الكاملة على المدينة، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور غربي السودان.

وقال توم فليتشر، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان إن "مئات الآلاف من المدنيين باتوا محاصرين وسط المعارك، يعانون الجوع والخوف ويتعرضون للقصف، دون إمكانية الوصول إلى الغذاء أو الرعاية الصحية أو الأمان".

البرهان عبد الفتاح البرهان اخبار التوك شو السودان الفاشر

مهرة مدحت
بلال الملاح والمخرج شريف عرفة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل والفطير في الصباح يوميًا؟
العجينة الذهبية..سر كل فطيرة ومعجنات ناجحة
ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

