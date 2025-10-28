أزمة السوبر.. تفاصيل تحقيق أبو ريدة في اختفاء قرار عقوبة ثلاثي الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن كواليس أزمة اختفاء عقوبة ثلاثي الزمالك في أزمة السوبر.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، إنه قبل تولي مجلس إدارة الاتحاد الحالي المهمة، هاني أبو ريدة كان على علم باتخاذ المجلس السابق برئاسة جمال علام، عقوبة إيقاف ضد الثلاثي عبدالواحد السيد مدير الكرة السابق بالزمالك وثنائي الفريق نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، في أزمة السوبر المصري بالإمارات.

وأضاف، بعد تولي أبو ريدة المسؤولية بشكل رسمي، اطلع على جميع المستندات، لكن خطاب إيقاف ثلاثي الزمالك لم يكن ضمن الأوراق في اتحاد الكرة.

وتابع، الزمالك أرسل استفسارا عن موقف دونجا، واتحاد الكرة لا يعلم هل اللاعب معاقب أم لا، وصباح اليوم، عقد أبو ريدة اجتماعا طارئا مع إدارتي المسابقات والشؤون المالية ولم يجد خطاب العقوبة، أو الغرامة المالية الموقعة على نادي الزمالك.

وأكد، تحدث أبو ريدة مع جمال علام وأبلغه بأن مجلسه أصدر عقوبة ضد ثلاثي الزمالك، وأرسل له الخطاب الرسمي لكن الخطاب لم يكن فيه صادر أو ما يثبت تسلم الزمالك له.

واختتم، أبو ريدة تحدث مع وليد العطار المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، وفوجئ بأن الاتحاد لم يرسل خطاب رسمي للزمالك لكنه أرسل العقوبة عن طريق البريد الإلكتروني، إلى أحمد إبراهيم إداري الأبيض السابق.