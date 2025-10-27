أحمد موسى: مصر ولادة العظماء وقوة ناعمة لا يضاهيها أحد

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن فخره بانتمائه لمصر، مؤكدًا أن البلاد تمتلك تاريخًا فريدًا وحضارة متجذرة جعلتها منبع الإبداع والتميز في شتى المجالات، مشيرًا إلى أن ما يقدمه من أسماء وشخصيات بارزة لا يمثل سوى “جزء بسيط من تاريخ بلد عظيم اسمه مصر”.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن النجم الكبير عادل إمام يعد رمزًا استثنائيًا في تاريخ الفن العربي، متسائلًا: “كم لدينا من عادل إمام أو محمد صلاح أو أحمد زويل أو نجيب محفوظ أو أم كلثوم؟”، في إشارة إلى أن مصر لا مثيل لها في إنجاب الرموز والعظماء في الفن والأدب والعلم والسياسة.

وأضاف أن مصر بلد الحضارة الممتدة لأكثر من سبعة آلاف عام، مشددًا على أن أبناءها حاضرون في كل مكان بالعالم، يمثلونها في 193 دولة، ويرفعون اسمها عاليًا في مختلف المجالات، قائلًا: “نحن بلد الحضارة والعلم والثقافة والفن.”

وأكد موسى أن مصر هي المدرسة الأولى في الفن والإعلام والثقافة في العالم العربي، موضحًا أن العالم تعلم من مصر كيف تكون الريادة والإبداع، قائلاً: “مصر جاءت ثم جاء التاريخ، فحضارتها هي الأصل وكل ما بعدها امتداد لها.”

كما أشار إلى أن هناك علمًا كاملاً يحمل اسم «علم المصريات»، وهو علم مصري المنشأ يدرس في كبرى الجامعات حول العالم، معتبرًا أن الدكتور زاهي حواس ونظراءه من علماء الآثار يمثلون الوجه المشرق للحضارة المصرية أمام المجتمع الدولي.

واختتم الإعلامي حديثه برسالة فخر واعتزاز، قائلًا: “افخر ببلدك، غني لبلدك، وارفع علمها عاليًا… فمجرد أن تقول (أنا مصري) يكفي لتنال احترام العالم كله.”