بسام راضي: الرئيس الإيطالي أثنى على دور مصر في وقف إطلاق النار.. فيديو

قال السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا، إن الرئيس الإيطالي ذكر مصر في المؤتمر الذي يشارك فيه شيخ الأزهر، وأكد الرئيس الإيطالي على أن مصر دولة محورية وأثنى على جهود مصر في وقف إطلاق النار في قمة شرم الشيخ.

وأضاف بسام راضي، في مداخلة مع برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، أن الأزهر الشريف له علاقة قوية مع الفاتيكان، وبينهما وثقة الأخوة الإنسانية التي تحمل معاني عميقة للإنسانية ونشر ثقافة الحوار.

وأشار إلى أن العامين الماضيين كان ليهم تأثير كبير على المجتمعات الغربية، مع امتداد الحرب التي تخطت كل حدود الإنسانية.