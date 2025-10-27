بسام راضي: شباب أوروبا إحساسهم زاد بالقضية الفلسطينية.. فيديو

قال السفير بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا، إن زيارة شيخ الأزهر لإيطاليا جاءت في مشاركة الإمام الأكبر في المؤتمر العالمي للسلام بين الشعوب والحوار بين الأديان والذي تنظمه إيطاليا.

وأضاف بسام راضي، في مداخلة مع برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، أن هذا المؤتمر يشارك فيه الآلاف من كل أنحاء العالم، من ضمن المشاركين نماذج من الشعوب التي توفيت من الحروب، فاستضافوا سيدة نجحت من هيروشيما ونجازاكي وأسر نجحت من الحرب العالمية الأولى والثانيةليتحدثوا عن تجربتهم المأساوية من الحروب.

وتابع: هما بيعتزوا جدا بالأزهر لأنه مرجعية أساسية لأهل السنة في العالم وعمره أكثر من ألف عام.

وأشار إلى أن الشباب الأوروبي في السنتين الماضيتين، إحساسهم بالقضية الفلسطينية والظلم الشديد لأهالي غزة كبر جدا وتعمق في المجتمعات الأوروبية وكان في إضراب عام شامل في إيطاليا كلها محصلش من 30 سنة قبل وقف إطلاق النار في قمة شرم الشيخ.