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سيارات

BMW تقدم تطبيقا ذكيا لعملائها للتعامل مع سياراتهم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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أماني نوار


قدمت عملاق صناعة السيارات الألمانية  تطبيق ذكي جديد يساعد في التعامل بسهولة مع السيارة من إدخال الوجهة ، بالإضافة إلى بيانات السيارات واستفسارات الحالة ، وتفعيل نظام التهوية قبل بدء حرلة القيادة وذلك  عن طريق  الهاتف الذكي . 

وقالت الشركة الألمانية أن تفعيل هذا  البرنامج الجديد سيتم ، عن طريق مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية  ، وذلك حيث ان تطبيق MY BMW يمتاز بتطبيق جديد وجذاب وسهل في الاستخدام .

كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية  بي إم دبليو  الستار عن سيارتها الكهربائية  الجديدة كليا ، والتي تتميز بطول المسافة المقطوعة في الشحنة الواحدة على أن يتم إنتاجها في الصين ثم تصديرها إلى جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما نشره موقع the courier فإن السيارة التي تم الكشف عنها هي سيارة iX3والتي تتميز بكونها السيارة الكهربائية الثانية للبطارية (BEV)، بعد أن تم عرضها لأول مرة في معرض بكين للسيارات 2018.

كما هذه السيارة من شركة تصنيع السيارات الالمانية بي إم دبليو  يتم إنتاجها في الصين للتصدير في جميع أنحاء العالم ، وتصل إلى I3 الأصغرفي مجموعة سيارات بي إم دبليو من السيارات الكهربائية.

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