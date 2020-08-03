مواصفات بي ام دبليو bmw 218i gran coupe الجديدة في مصر .. فيديو و صور

طرح عملاق صناعة السيارات الألماني bmw ،الفئة الثانية من السيارة بي ام دبليو 218i جران كوبية bmw 218i gran coupe ، وهذه السيارة يعشقها الكثير من محبي علامة BMW في مصر .
تأتي السيارة bmw 218i gran coupe بمحرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة تصل الي 140 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات .
هذة المواصفات تمكن السيارة bmw 218i gran coupe من الوصول الي 100 كم في الساعة خلال 8.7 ثانية مع الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 213 كم في الساعة .
اما عن التجهيزات الداخلية فتأتي السيارة bmw 218i gran coupe بشاشة 8.8 بوصة مع عدادات 5.1 بوصة وكاميرا خلفية وحساسات ركن أمامية وخلفية وعجلة قيادة رياضية بفرش جلدي وهي عجلة قيادة متعددة الوظائف مع سقف بانوراما وتكييف أوتوماتيك مزدوج المناطق وحساسات اضاءة وأمطار كما يتوفر لها كشافات أمامية ليد وكشافات ضباب ليد و جنوط اسبور قياس 18 انش .