مواصفات بي ام دبليو bmw 218i gran coupe الجديدة في مصر .. فيديو و صور

طرح عملاق صناعة السيارات الألماني bmw ،الفئة الثانية من السيارة بي ام دبليو 218i جران كوبية bmw 218i gran coupe ، وهذه السيارة يعشقها الكثير من محبي علامة BMW في مصر .





تأتي السيارة bmw 218i gran coupe بمحرك 3 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو بقوة تصل الي 140 حصان وعزم دوران 220 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات الأمامية عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات .





هذة المواصفات تمكن السيارة bmw 218i gran coupe من الوصول الي 100 كم في الساعة خلال 8.7 ثانية مع الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 213 كم في الساعة .



