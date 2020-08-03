مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور

قام مصنع السيارات الالماني bmw بطرح السيارة الجديدة bmw x6 بجانب تقديم الفئة الخامسة والثالثة موديلات 2021 من BMW و السيارة bmw x6 ينتظرها العديد من محبي علامة BMW فهذة السيارة هي ايقونة القوة و الرفاهية من BMW .





تأتي السيارة bmw x6 في نسخة M50i M Performance ، بمحرك سعة 4400 سي سي 8 سلندر بقوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات .





هذة الامكانيات تمكن السيارة bmw x6 من الوصول الي سرعة 100 كم في الساعة في زمن قدره 4.3 ثانية و هو رقم جيد نسبة الي حجمها الكبير و ضخامتها مما يجعلها الافضل في فئتها .







