مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور

قام مصنع السيارات الالماني bmw بطرح السيارة الجديدة bmw x6 بجانب تقديم الفئة الخامسة والثالثة موديلات 2021 من BMW و السيارة bmw x6 ينتظرها العديد من محبي علامة BMW فهذة السيارة هي ايقونة القوة و الرفاهية من BMW .
تأتي السيارة bmw x6 في نسخة M50i M Performance ، بمحرك سعة 4400 سي سي 8 سلندر بقوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات .
هذة الامكانيات تمكن السيارة bmw x6 من الوصول الي سرعة 100 كم في الساعة في زمن قدره 4.3 ثانية و هو رقم جيد نسبة الي حجمها الكبير و ضخامتها مما يجعلها الافضل في فئتها .
اما من حيث التجهيزات الداخلية للسيارة bmw x6 فتأتي بتكييف أوتوماتيك رباعي المناطق وتشغيل محرك السيارة بدون توفر المفتاح وشاشة خلفية 10.2 بوصة مع شاشة داخلية 12.3 بوصة ونظام عرض معلومات السيارة على الزجاج الأمامي مع مساعد ركن ذكي وسنترال لوك و16 سماعة ولمسات جلدية في مقصورة السيارة مما يضيف روح الفخامة و الرقي للسيارة .