AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:02 م
bmw x6
bmw x6
Advertisements
اشرف عطية
قام مصنع السيارات الالماني bmw بطرح السيارة الجديدة bmw x6 بجانب تقديم الفئة الخامسة والثالثة موديلات 2021 من BMW و السيارة bmw x6 ينتظرها العديد من محبي علامة BMW فهذة السيارة هي ايقونة القوة و الرفاهية من BMW . 

 
تأتي السيارة bmw x6 في نسخة M50i M Performance ، بمحرك سعة 4400 سي سي 8 سلندر بقوة 530 حصان وعزم دوران 750 نيوتن متر وتنقل القوة للعجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات . 

هذة الامكانيات تمكن السيارة bmw x6 من الوصول الي سرعة 100 كم في الساعة في زمن قدره 4.3 ثانية و هو رقم جيد نسبة الي حجمها الكبير و ضخامتها مما يجعلها الافضل في فئتها . 


اما من حيث التجهيزات الداخلية للسيارة bmw x6 فتأتي بتكييف أوتوماتيك رباعي المناطق وتشغيل محرك السيارة بدون توفر المفتاح وشاشة خلفية 10.2 بوصة مع شاشة داخلية 12.3 بوصة ونظام عرض معلومات السيارة على الزجاج الأمامي مع مساعد ركن ذكي وسنترال لوك و16 سماعة ولمسات جلدية في مقصورة السيارة مما يضيف روح الفخامة و الرقي للسيارة . 
مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور
مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور
مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور
مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور
مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

مواصفات بي إم دبليو bmw 730 li بعد طرحها في مصر.. صور

مواصفات بي إم دبليو bmw x5 2020 الجديدة بعد طرحها في مصر.. صور

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x5 الجديدة في مصر.. صور

مواصفات وأسعار بي ام دبليو BMW M50i بعد طرحها رسميا في مصر.. صور

رفع أسعار أوبل أسترا opel astra 2020 في مصر.. صور

ترشيحاتنا

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020 خلال ساعات .. قائمة الاوائل تضم فوق الـ30 طالبا.. درجات الرأفة تنقذ الآلاف.. ونسبة النجاح أعلى من العام الماضي .. والتعليم: كله اخد حقه

لن يزول لسنوات.. الصحة العالمية تكشف أسرارًا جديدة عن كورونا

تحذير من غسل اللحوم قبل الطهي

العثور على جثة طفل مفقود في معدة تمساح | شاهد

للمسافرين.. نشرة مرور الطرق الصحراوية والرئيسية

وقف الطيران ومنع دخول البلاد.. تفاصيل 48 ساعة ساخنة بين مصر والكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات بي ام دبليو bmw x6 الجديدة في مصر.. فيديو وصور

بين الجرأة والأناقة.. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى عيد الأضحى

العربية أتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم