استبعاد نجم باريس سان جيرمان من معسكر إسبانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، مغادرة النجم فيران توريس لمعسكر المنتخب الحالي، وذلك بسبب معاناته من الإصابة التي ستمنعه من المشاركة في المباريات الدولية القادمة.

وجاء قرار استبعاد اللاعب الدولي من المعسكر بعد شعوره بآلام مستمرة في كاحل قدمه اليسرى، ورغم أن هذه الآلام لم تمنعه في البداية من التدريب بشكل طبيعي، إلا أن استمرار الأعراض دفع الجهاز الطبي لاتخاذ قرار حاسم بإراحته.

بديل توريس

واستقر المدرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، على استدعاء اللاعب الشاب كارلوس إسبي، نجم منتخب الشباب تحت 21 عامًا، لتعويض غياب توريس ودعم قائمة الفريق الأول في الاستحقاقات المقبلة.