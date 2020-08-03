كيف صنعت مرسيدس mercedes amg محرك ضخم بقوة 416 حصان .. صور

محرك كبير .. عدد احصنة ضخمة .. مصطلحات يستخدمها الكثير من صناع السيارات ولكن تفوقت فية مرسيدس mercedes amg عندما صنعت محرك بأربعة أسطوانات 2000 سي سي يولد 208 حصان لكل سي سي ، وهو رقم ضخم يصل إلى 104 حصان لكل أسطوانة، هذا ما استطاعت مرسيدس AMG توليده من محرك M 139، وهو محرك توربو صغير يعمل على إمداد سيارة مرسيدس AMG A45 الجديدة بالقوة الكافية . .... مصطلحات يستخدمها الكثير منولكن تفوقت فيةعندما صنعت





تمكنت مرسيدس mercedes amg من صنع أقوى محرك إنتاجي رباعي الأسطوانات على الإطلاق ولتوليد هذه القوة، قامت AMG بالعديد من التعديلات في المحرك ونظام العادم، مع وجود فتحات تهوية وجهاز توربو أمام جدار حماية المحرك .





هذا يسمح بأداء أفضل للمحرك وانطلاق أقل تقييدًا، واستخدمت مرسيدس mercedes amg أيضًا صمامات عادم أكبر في رؤوس الأسطوانات، وغيرت مكان حاقن الوقود لإفساح المجال لمنافذ العادم الكبيرة، وهذا هو أيضًا أول محركات AMG رباعية الأسطوانات بحقن مباشر للوقود .



