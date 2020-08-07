بسبب كورونا.. اتحاد الكرة يطالب الصحة بإجراء جديد فى البطولات المحلية

طالب اتحاد الكرة الاكتفاء باجراء تحليل دم للاعبى أندية الدورى الممتاز ومختلف المسابقات المحلية والغاء عمل مسحات فيروس كورونا قبل المباريات وبعدها.





كان فريق الزمالك تغلب على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد احرزه محمود علاء فى المباراة المؤجلة من المسابقة المحلية بعد عودة المسابقة المحلية أمس الخميس.





وينتظر مسؤلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني وصول رد رسمى من الجهات المسؤولة فى وزارة الصحة على طلب الجبلاية.





وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية أو السبب وراء طلب الجبلاية الاكتفاء بتحليل الدم فقط والاستغناء عن عمل مسحة فيروس كورونا ان الاتحاد يتكبد تكاليف مالية كبيرة للصرف على المسحة على عناصر المنظومة الرياضية والحكام.





أضاف أن قرار الجبلاية باستئناف منافسات الدورى المحلي للقسم الثاني يوم ٢٠ سبتمبر القادم والقسم الثالث والرابع فى شهر أكتوبر المقبل زاد من الأعباء المالية على الجبلاية نظرا زيادة أعداد الأندية فى دوريات المظاليم.





لفت الى ان مسؤلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني يستندون فى طلبهم الى انحسار انتشار فيروس كورونا داخل البلاد فى الأيام الأخيرة وفقا للتقارير الصادرة من جانب وزارة الصحة.