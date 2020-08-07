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رياضة

أحمد الشيخ يخضع لفحص طبي بالأهلي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول، سيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق غدا، السبت؛ لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة إنبي التي تقام يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وتعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعي اليوم، فيما يحسم الجهاز الطبي غدا الموقف النهائي للاعب من المشاركة ‏في مواجهة إنبي بناءً على حالته ووفق رؤية الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.‏

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم واشتمل على جانب خططي وإجراء تقسيمة قوية بين اللاعبين.

وعقب نهاية المران أجرى الجهاز ‏الفني واللاعبون مسحة طبية، وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يشتمل على إجراء ‏مسحات طبية للفريق قبل المباريات الرسمية.‏


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