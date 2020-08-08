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ديني

كفارة الجماع وقت الحيض.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:02 ص
كفارة الجماع وقت
كفارة الجماع وقت الحيض.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
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محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يمكن دفع كفارة الجماع وقت الحيض، للزوجة والأولاد بسبب التعثر؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الجماع أثناء الحيض حرام شرعا، وجمهور الفقهاء يرون أنه لا توجد كفارة للجماع وقت الحيض.


وذكر أن بعض الفقهاء مثل الشافعية يرون أنه لو حدث جماع في بداية الدورة يخرج دينار أي ما يساوي 4 جرام وربع من الذهب، ولو حدث في نهاية الدور يخرج كفارة نصف دينار.

وأوضح، أن الفتوى على الراجح أنه لا توجد كفارة على الزوج الذي جامع زوجته أثناء فترة الحيض.

ونصح أمين الفتوى من فعل هذا الذنب، أن يستغر ويتوب إلى الله وألا يعود لهذا الذنب مرة أخرى ، وإذا أراد التصدق بشئ معين فلا حرج في ذلك

حكم كفارة الجماع على الزوجة
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن جماع الرجل لزوجته عمدًا في نهار رمضان يبطل صيامهما، موضحا أن من يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب هى صيام شهرين متتابعين.

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن العلماء اختلفوا في هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟، فبعض المذاهب ترى أن الكفارة عليهما، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية.
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