كفارة الجماع وقت الحيض.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع.. فيديو

ونصح أمين الفتوى من فعل هذا الذنب، أن يستغر ويتوب إلى الله وألا يعود لهذا الذنب مرة أخرى ، وإذا أراد التصدق بشئ معين فلا حرج في ذلك

حكم كفارة الجماع على الزوجة

أكد الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، أن جماع الرجل لزوجته عمدًا في نهار رمضان يبطل صيامهما، موضحا أن من يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب هى صيام شهرين متتابعين.



