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التعليم العالي: 2 مليون طالب يستطيعون التسجيل باختبارات القدرات في وقت واحد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:29 م
طلاب الثانوية
طلاب الثانوية
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البهي عمرو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالي، إن هناك 35 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات.

وأضاف متحدث التعليم العالي خلال مداخلة على قناة " دي إم سي" ، أن اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات تتم من خلال جهاز كمبيوتر لدى الطالب، أو من خلال التوجه لـ مكتب التنسيق بجامعة عين شمس.

ولفت إلى أن التسجيل فى العام الجديد يعتبر أسهل من العام الماضى، مؤكدا أن الموقع يتحمل دخول 2 مليون طالب فى نفس الوقت، بسبب تطور البنية التحتية للشبكة المعلوماتية المصرية.

وأشار إلى أنه لم يتم تسجيل أى خطأ حتى هذه اللحظة فى اختبارات القدرات، لان البرنامج مرتب وفى حالة نقص اى خطوة يتوقف لحين استكمالها.

وأوضح أنه فى حالة ظهور أى خطأ من الممكن أن يتوجه الطالب أو ولى أمره لمكتب التنسيق.
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