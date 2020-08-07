فتاة لبنانية تروي اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقتها ضحية انفجار بيروت.. فيديو

عرض برنامج " بيروت اليوم" المذاع على قناة " ام تي في" تقرير فيديو مع أسر ممرضة توفيت نتيجة انفجار بيروت الذي حدث الثلاثاء الماضي.





وقال فتاة لبنانية إنها فقدت شقيقتها جسكا التى كانت تعمل ممرضة بأحد المستشفيات بلبنان فى تفجير بيروت، موضحة أنها فور علمها بالانفجار ذهبت هى ووالدها لشقيقتها التي كانت تعمل بمستشفى بالقرب من موقع الانفجار.





وتابعت أنها عرفت شقيقتها من ملابسها، التى كانت ترتديها، ووجدتها موجودة على الأرض مصابة وبعد ذلك قام الأطباء بعمل الاسعافات ولكن توفيت.





وتحدثت عن آخر لقاء بينهما وقالت : " قبل ما تنزل من البيت قامت بتقبيلي أنا ووالدى ووالدتى وأخذت مفاتيح السيارة وذهبت للعمل".





ودخلت فى حالة بكاء قائلة: " شقيقتى حدث لها انفجار داخلى بجسدها بعد وقوع الزجاج عليها، واليوم قمت بتجهيزها للذهاب إلى مكان أفضل من الدنيا".



