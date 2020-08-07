قرار جديد من الاتحاد السعودي بشأن قيد اللاعبين

كشفت تقارير صحفية سعودية ، اليوم الجمعة، عن اتخاذ لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي، قرارًا جديدًا حول تمديد عقود اللاعبين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.





وكانت لجنة الاحتراف طالبت أندية دوري المحترفين ، ودوري الدرجتين الأولى والثانية، بقيد اللاعبين الذين تم تمديد عقودهم بشكل استثنائي عبر النظام الدولي “ITMS”، و”DTMS”.





وحددت اللجنة حينها يوم 3 أغسطس كآخر موعد لاستقبال الطلبات عبر النظام الدولي بحسب الخطاب الرسمي الموجه من الاحتراف إلى أندية المحترفين.





ووفقًا لما أوردته صحيفة " الجزيرة " السعودية، فإن لجنة الاحتراف قررت تمديد فترة تسجيل اللاعبين المحترفين إلى ما بعد يوم الثالث من شهر أغسطس الجاري.





وأوضحت الصحيفة السعودية ، أن لجنة الاحتراف أبلغت الأندية بالقرار، مع توضيح أسباب التأخير في فترة تسجيل اللاعبين.





واستكملت مباريات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثلاثاء الماضي، بإقامة منافسات الجولة 23، وشهدت "ديربي" من العيار الثقيل بين الهلال والنصر، وانتهى بفوز "الزعيم" 4-1.