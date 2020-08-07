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ديني

بدء تلقي طلبات الترشح على منصب نقيب القراء 20 أغسطس

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:47 م
بدء تلقي طلبات الترشح
بدء تلقي طلبات الترشح على منصب نقيب القراء 20 أغسطس
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محمود ضاحي
تتلقى نقابة القراء المصرية في 20  أغسطس الجاري طلبات الترشيح على منصب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة والتي تستمر حتى الثلاثين من نفس الشهر، ثم يتم بعدها إغلاق باب الترشح، وتعلن النقابة بالصحف القومية عن دعوة أعضاء النقابة على مستوى الجمهورية -والبالغ عددهم 10 آلاف عضو- لعقد جمعية عمومية لاختيار النقيب والأعضاء.

وأوضح الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والقائم بأعمال نقيب قراء مصر، أن اللجنة شكلت برئاسة الشيخ محمود الخشت الأمين العام للنقابة، وعضوية كل من الشيخ طه النعمانى والشيخ صديق المنشاوى أمين الصندوق والشيخ محمد ناصف سلطان والشيخ ياسر عبد الباسط عبد الصمد

وأشار إلى أن باب الترشح لمنصب نقيب القراء مفتوحا أمام الجميع وليس حكرا على أحد، ويشترط فى المترشح للمنصب أن تنطبق عليه شروط الترشح أولا، واختتم: إن القرآن الكريم هو أسمى رسالة عرفاها بنوا البشر وكلنا جنود ولنا الشرف أن نكون فى خدمة القرآن وأهله.

وقال محمد الساعاتي المتحدث الرسمي للنقابة أن المجلس ناقش في جلسته الأخيرة العديد من أمور الأعضاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات، وأن النقابة ستتخذ كل ما يلزم بشأنهم، حفاظا على أموال النقابة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها نحو صرف المعاشات للمستحقين.

كما حدد المجلس موعد إجراء الانتخابات يوم التاسع عشر من سبتمبر المقبل بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بوصف النقابة تابعة للإشراف المباشر. 
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