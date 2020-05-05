نقيب القراء.. ماذا قال الشيخ محمد الطبلاوي في لقائه الأخير لـ صدى البلد.. شاهد

توفى منذ قليل الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء بعد رحلة عطاء ثرية مع القرآن لأكثر من ستين عاما، وبعد صراع طويل مع المرض.



وأكدت المنشدة آية الطبلاوي ، حفيدة الشيخ الطبلاوى لـ«صدى البلد»، وفاة جدها ، منوهة أن الشيخ الطبلاوي لم يدفن حتى الآن، مطالبة بالدعاء وأن يتغمده الله تعالى برحمته ويرزقه الفردوس الأعلى.





ويعيد صدى البلد نشر اللقاء الأخير للقارئ الشيخ محمد الطبلاوي، حيث قال الشيخ محمود الطبلاوي نقيب القراء لــ «صدى البلد»، إن الشروط الواجب توافرها لالتحاق القارئ بالنقابة أن يحضر صحيفة الحالة الجنائية وأن يكون حسن السير والسلوك ولم يسبق عليه أي سابقة جنائية ، وأن يكون حافظا للقران الكريم وملما بالأحكام والقراءات ويحضر للنقابة وينهي باقي الإجراءات والرسوم المطلوبة منه حتى يتم قيده بالنقابة.

-لماذا لا تقبل إذاعة القرآن الكريم باكتشاف مواهب جديدة من الشباب؟

يكون ذلك وفقا قدراتها ومعاييرها ، وليس كل قارئ يقرأ في الإذاعة وتوقف اللجنة عن اختيار قراء جدد وخاصة من الشباب فهذا قرار يرجع إلى رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ولا أعتقد أنها مشاكل مالية تجعلهم لا يفكرون في الأمر ، منتقدا الوضع المالي للقراء بالإذاعة قائلا: المقرئ يتقاضى ملاليم كأجر من الإذاعة وهذا لا يسبب مشكلة أما الإتحاد حتى يفكر في الأمر بفتح الباب أمام القراء من الشباب.

ما المشكلات التي تواجه نقابة القراء؟

المشكلة الكبرى والأهم هي عدم وجود مقر دائم وثابت للنقابة وناقشنا ذلك الأمر كثيرا في الإذاعة ووزير الأوقاف بتوفير مقر ولكن لن يهتم أحدا بالموضوع مما يجعلنا نقوم بإيجار مقر مقابل 3000 جنيه في الشهر ويتم جمعها من القراء الناس الغلابة والقراء.

ما مصدر تمويل نقابة القراء؟

النقابة تعيش على فضل الله عز وجل وعلى أهل الخير الذين يساهمون في بقائها ، وكان أحد رجال الأعمال تبرع بمبلغ شهري 25 ألف جنيه للنقابة ولكن لا أعرف من هو هذا الشخص ولكن المال يصل للنقابة كل شهر بالفعل وهذا الشخص رفض الإفصاح عن إسمه وكان ذلك بالتواصل من خلال الإعلامي عمرو أديب ولم يتأخر في التواصل وجزاهم الله تعالى كل خيرا.

وأكد أن هناك الكثير من المشاكل تواجه النقابة من ضمنها المعاش المتدني الذي يتقاضاه القارئ وهو 40 جنيه شهريًا وهذا لا يرضي الله عز وجل ويجب ألا يقل عن 500 جنيه في ظل الغلاء الذي يتزايد كل وقت ، رغم أننا نمر بزمن أصعب من كل الأزمان التي سبقته والغلاء فيه فاحش جدا.

هل هناك قانون من خلال مجلس النواب تطالبون فيه بحقوق النقابة؟

طالبنا كثيرا وخاطبنا كثير من المسئولين ولكن من يستجيب لمطالبنا ، ولم أقدم على عرض الأمر على رئيس الوزراء أو التواصل مع رئاسة الجمهورية للبت في الموضوع وغير مستعد صحيًا لأن أباشر وأحارب لحقوق النقابة ولكن الإعلامي عمرو أديب إستدعاني لعرض مشاكل النقابة في برنامجه وحاول مساعدتنا ومساندتنا ولكن لم نجد من يهتم بأمرنا أو بحقوقنا ، مشيرا إلى أننا في النقابة كلفنا أحد الأعضاء بجمع التبرعات والإشراف على النقابة وكل شهر يحضر لي المسئول القانوني عن النقابة ويعرض عليّ كشف بكل المصروفات والمستحقات حتى أطلع عليه.



